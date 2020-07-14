Ймовірний кандидат у мери Києва депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський наголосив на необхідності створення реєстру комунальної власності столиці. Однак такий реєстр вже давно існує.

У прямому ефірі одного з українських телеканалів він сказав: "Ніхто, я думаю, з тих, хто живе у Києві – кияни чи не кияни, не може вийти на свою власну вулицю і сказати: "Я точно знаю, що це приміщення вільне і воно у комунальній власності, і може бути здано, а ось це приміщення перебуває у власності ОСББ – ось це ні, ось це та".

До слова Дубінський на велосипеді створив затор на Південному мосту Києва: знімав проморолик – фото

За його словами, для цього потрібний реєстр комунальної власності, який зможе переглянути кожен охочий.

Реєстр, просто районний реєстр цього майна, що просто дозволяє туди зайти і подивитись – ось тут от є вільний підвал,

– зазначив депутат.

Видання "Bihus.info" пише, що така заява є маніпулятивною, адже електронний реєстр вже існує. До прикладу, дані про комунальне майно є на сайті Департаменту комунальної власності Києва.

Інформацію можна знайти як по районах, так і по окремих вулицях. А для зручного користування всі дані про комунальну власність видно на мапі.



Реєстр комунального майна Києва / Скриншот

Дубінський не знав про реєстр комунальної власності Києва: дивіться відео