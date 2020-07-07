Претендент на посаду київського мера і скандально відомий "слуга народу" Олександр Дубінський вкотре відзначився. Цього разу він у годину пік вирішив відзняти проморолик для своєї передвиборчої кампанії на Південному мосту столиці.

Сам Дубінський у соцмережах пише, що проводив "велоексперимент у столиці туйових велодоріжок", рухаючись з Позняків до вулиці Пушкінської "за веломаршрутом, якого немає". Про затор, який він при цьому утворив, Дубінський чомусь не пригадав.

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Про ситуацію пише також фейсбук-спільнота dtp.kiev.ua. Там, посилаючись на очевидців, зазначають: на велосипеді Дубінський їздити не збирався. Замість цього його на позашляховику завезли на міст, де нардеп пересів на велосипед.

Джип при цьому перекрив смугу руху в годину пік.

За інформацією the Бабель, у позашляховику перебувала знімальна група.

У соцмережах обурюються поведінкою Дубінського, а сам нардеп не поспішає коментувати інцидент. Натомість постить свої фото на велосипеді та підписує їх зухвало і самовпевнено: "Кочуся до перемоги".



Реакція соцмереж на "покатушки" Дубінського / Скриншот

Скандали з Дубінським: коротко