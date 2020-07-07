Дубінський на велосипеді створив затор на Південному мосту Києва: знімав проморолик – фото
Претендент на посаду київського мера і скандально відомий "слуга народу" Олександр Дубінський вкотре відзначився. Цього разу він у годину пік вирішив відзняти проморолик для своєї передвиборчої кампанії на Південному мосту столиці.
Сам Дубінський у соцмережах пише, що проводив "велоексперимент у столиці туйових велодоріжок", рухаючись з Позняків до вулиці Пушкінської "за веломаршрутом, якого немає". Про затор, який він при цьому утворив, Дубінський чомусь не пригадав.
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Про ситуацію пише також фейсбук-спільнота dtp.kiev.ua. Там, посилаючись на очевидців, зазначають: на велосипеді Дубінський їздити не збирався. Замість цього його на позашляховику завезли на міст, де нардеп пересів на велосипед.
Джип при цьому перекрив смугу руху в годину пік.
За інформацією the Бабель, у позашляховику перебувала знімальна група.
У соцмережах обурюються поведінкою Дубінського, а сам нардеп не поспішає коментувати інцидент. Натомість постить свої фото на велосипеді та підписує їх зухвало і самовпевнено: "Кочуся до перемоги".
Реакція соцмереж на "покатушки" Дубінського / Скриншот
Скандали з Дубінським: коротко
- Нардеп часто ображає журналістів, політиків, чиновників. Та й взагалі, як видно із ситуації з затором у столиці, – не надто піклується про думку оточуючих.
- Приміром, кілька днів тому він образив ексголову Нацбанку Якова Смолія. У своїх соцмережах він нецензурно про нього висловився.
- Цьому передував скандал з Дубінським і з його румунським громадянством.
- Ще раніше він зухвало відповів журналістам на розслідування про себе. Ті виявили, що на ексдружину та маму Дубінського записані близько двох десятків квартир та автомобілів. Наступного дня "слуга" прийшов у Раду у футболці з написом "Мама любить швидкість".
- Окремої згадки вартують постійні образи та обурливі дії щодо журналістів. З останнього – Дубінський злив у мережу контакти головного редактора НВ Віталія Сича, редакторки програми "Схеми" Наталки Седлецької, Анни Бабінець та Дениса Бігуса після того, як були опубліковано інформацію про те, що в дисертації Андрія Портнова виявили плагіат.