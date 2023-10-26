"Є два серйозні кандидати на пост прем'єр-міністра": Дуда назвав прізвища

Президент Польщі Анджей Дуда підбив підсумки консультацій з представниками виборчих комісій. За його словами, на посаду прем'єр-міністра країни є два серйозні кандидати.

Мовиться про Матеуша Моравецького та Дональда Туска. Відповідні кандидатури він озвучив після спілкування з представниками виборчих комісій, яке відбувалося упродовж кількох днів.

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Дуда подякував за обговорення

Президент Польщі подякував учасникам за те, що вони приїхали, прийняли запрошення та атмосферно провели переговори "з дуже серйозним підходом до цього надзвичайно важливого державного питання". Мовиться про конституцію майбутнього парламенту й обрання майбутнього уряду країни.

Я вдячний за це. Я не був розчарований. Дуже дякую за це,

– додав він.

Глава держави прокоментував переговори та заявив, що "всі підійшли дуже відповідально". За його словами, це були дуже хороші та предметні переговори.

Сьогодні ми маємо двох серйозних кандидатів на посаду прем'єр-міністра. У нас є дві політичні групи, які претендують на парламентську більшість і які мають свого кандидата на посаду прем'єр-міністра. Одна група – це Об'єднані праві, яку представляють представники "Права і справедливості",

– зазначив Дуда.

Що стосується другої групи, то вона складається з "Громадянської коаліції", "Третього шляху" та "Лівих".

За його уточненнями, кандидат від першої групи – Матеуш Моравецький, а від другої – Дональд Туск. Дуда підкреслив, що "це свідчить про те, що сьогодні ми маємо двох серйозних кандидатів".

Коли почне роботу новий Сейм

"Це нова ситуація за нашими демократичними стандартами, ніколи ще не було такого, щоб одна група виграла вибори, а інші групи, які також мають представників у парламенті, заявляють, що саме вони матимуть більшість без групи-переможця і висунуть свого кандидата на посаду прем'єр-міністра. Як ви розумієте, я змушений з цим рахуватися. Це, безумовно, наразі одне з найсерйозніших питань, яке я розглядаю наразі", – додав він.

Анджей Дуда зауважив, що термін повноважень нинішнього парламенту завершується у неділю 12 листопада. Відтак, дата першого засідання нового Сейму – понеділок 13 листопада. За його словами, це найшвидша з можливих дат, якщо враховувати конституційні норми.