Не шляхом шантажу, – Дуда вважає, що історичні проблеми з Україною треба обов'язково вирішувати

У питаннях історичної проблематики між Польщею та Україною необхідно досягти "прориву". Проте він не повинен відбуватися через "шантаж", оскільки це не призведе до позитивних результатів.

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда. Україна та Польща вже працює над цим питанням.

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Польщі та Україні необхідно вирішити історичні розбіжності

Дуда повідомив, що під час свого візиту до Нью-Йорка для участі у 79-й сесії Генеральної Асамблеї ООН він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. За його словами, лідери обмінялися кількома словами, обговоривши ситуацію на фронті. Однак у їхній розмові не порушувалася тема Волинської трагедії.

Проте Дуда зазначив, що раніше неодноразово обговорювало це питання із Зеленським.

Польський президент наголосив, що однією з результатів цих переговорів стала спільна участь двох лідерів у екуменічному богослужінні, що відбувся у кафедральному соборі Луцька у липні 2023 року, де вшановано пам'ять жертв Волинської трагедії.

Це стало результатом спокійної і дуже зваженої роботи над цим питанням,

– підкреслив він.

Також він розповів, що питання ексгумації жертв було предметом його розмови із Зеленським під час його візиту до Києва на річницю незалежності України.

"Я сподіваюся, що до кінця мого президентства буде якийсь прорив у цьому питанні. З іншого боку, я не хотів би, щоб це відбувалося шляхом шантажу, який, на мою думку, не принесе добрих результатів", – сказав він.