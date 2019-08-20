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      Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"

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      ANNA MARIA поїдуть на "Нову хвилю" у Росію
      ANNA MARIA поїдуть на "Нову хвилю" у Росію / Instagram / @annamariaduet

      Сумнозвісний дует близнючок ANNA MARIA у своєму Instagram повідомив українцям "радісну" новину: дівчата їдуть до Сочі на пісенний конкурс "Нова хвиля", де представлятимуть Україну.

      У цій "радісній", на думку дівчат, новині погано все! По-перше, це ті самі близнючки, які не змогли відповісти на просте запитання – "чий Крим?". Не зробили це через те, що вони самі – "ватні", їхні батьки – колаборанти і працюють у владі окупантів.

      До теми: ANNA MARIA їдуть на "Нову хвилю": в мережі бурхливо відреагували на заяву

      По-друге, це ті самі дівчата, чий вокал, хореографія та кліпи застигли на рівні естради 1990-х. З їхньою творчістю я сьогодні на YouTube знайомився у режимі швидкого перемотування, адже слухати та дивитися довше трьох секунд було просто неможливо.

      По-третє, за які заслуги вони вирішили, що вправі хоча б десь представляти Україну? З огляду на їхні сумнівні таланти, не хотілося б, щоб Україна з ними асоціювалася.

      І по-четверте, "Новая Волна" – це конкурс, який був витурений з латвійської Юрмали через анексію Криму Росією. То ж брати у ньому участь, про мене, так само гидко, як славлячи Путіна, ліпити голими руками з гною велетенського півня.

      Утім, як ви розумієте, це все лише мої особисті оціночні судження. Співачки певні, що мають талант і не бачать нічого погано в тому, щоб розважати співами російських вбивць та окупантів.

      Певен, що це ганебно, а одною попою на двох стільцях не всидиш. Любиш Росію, бо в тебе "вата" замість мізкив, слідуй прикладу Ані Лорак – їдь до Росії й співай там по московських ресторанах. Вважаєш Крим російським – будь чесним до кінця – здавай український паспорт, забувай про безвіз та демократичні свободи, катайся Кримським мостом співати в Сочі.

      Не розумію, як можна жити в Україні і ненавидіти її? Точніше розумію, що так можна, адже прикладів вдосталь. Але не збагну, навіщо так робити, навіщо себе мучити? Любиш Росію – їдь до Росії, живи там серед своїх й не мучся серед чужих українців, не доводь себе до нервових зривів та онкології – кажуть же ж, що всі хвороби від нервів...

      Любі дівчата, з дуету ANNA MARIA "скатертью дорога", як кажуть любі вашому серцю москалі. В Україні вас не тримають, якщо люба вам Росія – переїжджайте! Але ви не маєте права представляти Україну й називатися українками. Не маєте права виступати під українським прапором. Знаєте чому? Тому що в цей синьо-жовтий прапор загорнуті тіла наших героїв, вбитих російською зброєю. А лік героям йде на тисячі. Тому двійко жінок, які не маючи сорому, готові під українським стягом розважати російських вбивць – не мають права зватися українками. Ви – малороски, у гіршому значенні цього слова. Образливо? Так і поважати вас тепер немає за що…

      Не більше ніж виправдання: Солістки дуету ANNA MARIA пояснили, чому вони прагнуть виступити на "Новій хвилі"

      blog_ava
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      сьогодні
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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Російська пропаганда Публікації Анексія Криму Нова хвиля Сестри Анна Марія Опанасюк
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