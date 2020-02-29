Думаю, Притула готовий до виборів мера Києва, – Юрчишин
Чергові вибори мера Києва мають відбутися 25 жовтня 2020 року. Різні соціологічні групи вже складають рейтинги, хто ж може обійняти цю посаду. Серед лідерів є й відомий шоу-мен Сергій Притула.
Депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин в інтерв'ю 24 каналу сказав, що дуже сподівається, що відомий телеведучий візьме участь в цьому.
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"Однак відповісти на це питання може сам Притула. Бо участь в кампанії – це завжди персональне рішення", – наголосив він.
Мені здається, що він цілком готовий до цього,
– сказав Юрчишин.
До слова, згідно з дослідженнями соціологічної групи "Рейтинг", Сергію Притулі довіряють 35% киян, проте 39% – не довіряють. Такий же самий відсоток довіри кияни висловили Віталію Кличку, однак не довіряють йому – 55%. У Дмитра Гордона 32% проти 48% відповідно.
Що відомо про Сергія Притулу?Відомий український телеведучий та засновник гумористичного проєкту "Вар'яти-шоу" та волонтер.
У 2019 році був кандидатом у народні депутати від фракції "Голос" на парламентських виборах. Однак до парламенту так і не потрапив, бо партія Святослава Вакарчука набрала менше ніж 6%.
Дивіться повне інтерв'ю з Ярославом Юрчишином:
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