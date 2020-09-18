Народна депутатка Ірина Констанкевич з депутатської групи "За майбутнє" листувалася з незнайомкою. Інтимна розмова розбурхала мережу. Чат відбувався у Верховній Раді під час робочого дня.

Журналіст сфотографував інтимне листування депутатки 18 вересня 2020 року, повідомили на сайті Апостроф.

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У телефоні Ірини Констанкевич побачили відкритий чат з кимось, хто досить неоднозначно висловлював свою симпатію депутатці.

Як би я хотіла зараз бути біля Вас... Сьогодні вночі я думками з Вами,

– написала співрозмовниця.

Також жінка запитала, чи може вона зателефонувати Констанкевич, на що нардепка відповіла: "Чекаю на Ваш дзвінок щовечора".



Журналіст сфотографував інтимне листування нардепки / Фото з Апостроф

Після цього співрозмовниця надіслала Констанкевич голосове повідомлення, на яке нардепка відповіла своїм фото у Верховній Раді.



Ірина Констанкевич відправляє своє фото незнайомці / Фото з Апостроф

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