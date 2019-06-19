Душив, роздягнув і кинув у яму: підозрюваний розповів, як вбивав Дарію Лук'яненко

На Одещині знайшли тіло 11-річної Дарії Лук'яненко, яка зникла кілька днів тому. Ймовірним підозрюваним у вбивстві дівчинки є місцевий 22-річний хлопець, якого затримали. Він вже зізнався правоохоронцям у страшному злочині.

Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін у коментарі "Обозревателю" розповів, підозрюваний живе у селі Іванівка на Одещині, де і зникла дитина.

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Хлопець не вчиться і не працює. Всі дні проводить за комп'ютером, іноді допомагає батькам, які працюють на ринку в Іванівці,

– розповів Аброськін.

Під час допиту затриманий зізнався поліцейським, що спочатку душив 11-річну дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нiбито нічого з нею не зробив. Згодом він кинув її тіло у вигрібну яму, а речі облив бензином з спалив.

Коли правоохоронці витягли тіло Дарії з ями, воно було повністю роздягнене.

"Встановити злочинця вдалося тільки після збору всієї необхідної інформації, що дозволила посекундно відновити рух дівчинки від ринку у напрямку до школи. За ці дні була зроблена колосальна робота, по крупицях збирали інформацію", – додав поліцейський.

Зауважимо, у коментарях під дописом Нацполіції про знайдене тіло дівчинки пишуть, що підозрюваний хлопець був сусідом Дарії та приїхав з Росії. Дехто навіть переконує, що зловмисника раніше вже засуджували за зґвалтування і він лише нещодавно вийшов на волю. Офіційного підтвердження цій інформації наразі немає.

Що відомо про зникнення Дарії Лук'яненко? 11-річна дівчинка зникла у селищі Іванівка в Одеській області ще 13 червня. Дарія йшла на танцювальний гурток, проте пропала недалеко від місцевого ринку.



У мережі навіть ширилися чутки, що люди поблизу ринку чули її крик, а собаки там втрачали слід. Близькі та друзі родини до останнього надіялися, що дитина жива, адже на наступний день після зникнення вмикався її телефон.



Тіло дитини знайшли 19 червня у вигрібній ямі на подвір'ї одного з будинків у Іванівці. Після цього його направлять на судмедекспертизу, а також проведуть опізнання родичі. Внаслідок чого загинула неповнолітня, наразі невідомо.