Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час засідання Кабінету міністрів.

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Яким є Путін на думку Трампа

Під час засідання журналісти запитали Трампа про те, як це – вести переговори з Путіним.

Він дуже розумний хлопець, він дуже хитра людина. Я мав справу з дуже поганими людьми, але скажу вам, що в цьому випадку, на мою думку, він не мав наміру врегулювати цю війну. Я думаю, що він хотів отримати все це, коли мене обрали, ми говорили, і я думаю, що ми укладемо угоду,

– відповів президент США.

Крім того, Трамп вважає, що якби не його не обрали президентом, то Путін "продовжив би йти через Україну".

Водночас президент США зазначив, що Росії також доведеться йти на поступки для мирного врегулювання війни в Україні.