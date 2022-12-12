"Дуже важливий жест": найближчими днями у Польщі розмістять системи ППО Patriot, – Дуда
Найближчими днями німецькі та польські фахівці зустрінуться та вирішать, де саме встановлювати системи протиповітряної оборони Patriot, які передає Польщі Німеччина.
Де саме будуть розміщені Patriot ще вирішують
Про це розповів президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі з президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмайєром.
До теми У Німеччині пояснили відмову передати Україні ЗРК Patriot
Ближчими днями групи німецьких і польських експертів зустрінуться і вирішуватимуть, де будуть розміщені ці батареї. Після цього системи швидко прибудуть в Польщу,
– зазначив Дуда.
Він подякував Берліну за "дуже важливий для Польщі жест Німеччини – рішення про розміщення на території РП систем ППО Patriot з тим, щоби вони захищали польське небо та польське населення".
"Зміцнення східного фалангу НАТО"
Дуда, зокрема, зазначив, що це особливо актуально після інциденту з падінням на сході території Польщі ракетних уламків, що, за словами польського лідера, стало шоком для народу Польщі.
Також Анджей Дуда додав, що дуже важливо, що ці системи будуть частиною загальної польської системи ППО та загалом частиною системи ППО Північноатлантичного Альянсу.
Штайнмаєр своєю чергою запевнив, що захист та зміцнення східного флангу НАТО є частиною безпекової політики Німеччини. Він висловив задоволення, що сторони дійшли порозуміння в питанні Patriot.
Коротко про перепитій із наданням Patriot Польщі
- Після інциденту у Пшеводуві, коли внаслідок падіння ракети загинули двоє людей, у Німеччині запропонували Польщі системи Patriot та винищувачі Eurofighter, які охоронятимуть польський повітряний простір.
- Польща натомість запропонувала передати ЗРК Україні та встановити їх на Заході. Це значно посилило б захист українського неба, а також захистило б Польщу.
- Однак, у Німеччині спершу начебто погодились, але зрештою відмовились надавати ППО Patriot Україні, посилаючись на те, що це зброя НАТО.