Мета #1

Оточення основних адміністративних центрів – Києва та Харкова, дезорганізація управління країною та примус до капітуляції керівництва України.

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Результат

Цілей не досягнуто, капітуляція неможлива, керівництво України продовжує війну, Київ та Харків надійно обороняються.

Мета #2

Зрив мобілізаційного розгортання України шляхом глибокого настання на території 11 областей.

Результат

Цілей не досягнуто, Україна продовжує мобілізацію.

Мета #3

Розсічення стратегічних магістралей України на захід від Києва і на північ від Кривого Рогу, щоб не дати можливість країнам НАТО надати будь-яку підтримку та постачання.

Результат

Цілей не досягнуто, Україна захистила свої комунікації, НАТО нарощує військову підтримку.

Мета #4

Захоплення українських портів Причорномор'я та Приазов'я, створення коридору від Росії до Придністров'я.

Результат

Цілей досягнуто частково – Приазов'я захоплене, але Миколаївська та Одеська області міцно захищені, і головні морські порти надійно обороняються.

Мета #5

Підрив економіки та деморалізація суспільства, щоб відмовитися від організованого опору.

Результат

Цілей не досягнуто, економіка отримала підтримку Заходу, суспільство згуртувалося для війни до перемоги, всі політичні сили спрямовані на боротьбу з ворогом.

Мета #6

Розвал системи оборони, знищення воєнної інфраструктури.

Результат

Цілей не досягнуто, сили оборони почали отримувати потужну військову допомогу країн НАТО і значно підвищили свою боєздатність. Росія втратила понад 3200 одиниць бойової техніки, підтверджених документально, і не може відшкодувати такі втрати.

Мета #7

Захоплення Донецької та Луганської областей.

Результат

Цілей не досягнуто, через два місяці Україна обороняє значні території Донбасу та багато великих міст.

Що далі?

Стратегічно Путін не зміг повністю досягти жодної з поставлених цілей.

Росію втягнуто у війну на виснаження проти України, підтриманої всіма країнами НАТО і більшістю країн світу, які мають у десятки разів більші ресурси.

Захоплення Маріуполя ніяк не змінить стратегічного становища Росії і лише призведе до посилення опору, змусить Україну відмовитися від компромісів.

Технологічна перевага у війні після поставок Заходу поступово переходитиме на бік України, що призведе до великих втрат Росії та втрати російською армією можливості утримувати захоплені території.

Для продовження війни Путіну доведеться проводити часткову мобілізацію, що завдасть величезних збитків російській економіці і деморалізує російське суспільство.

Україна захопила стратегічну ініціативу у війні. Росія здатна на окремі тактичні успіхи, але жодну зі своїх початкових цілей досягти нездатна.

Стратегія Путіна провалилася і шансів на падіння України немає. Продовження, терміни і вартість війни залежить від можливості України грамотно спланувати застосування готівкових матеріальних і людських ресурсів, і навіть масштабів залучення ресурсів озброєння та професійних військових кадрів з-за кордону.

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