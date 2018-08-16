Два матчі чемпіонату Італії перенесли через обвал мосту в Генуї
Два матчі чемпіонату Італії з футболу, які мали відбутися у неділю, 19 серпня, перенесли. Причиною став обвал мосту у Генуї, де загинули десятки людей.
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Керівництво Серії А перенесло матчі "Сампдорія" – "Фіорентина" та "Мілан" – "Дженоа". "Сампдорія" та "Дженоа" – обидва клуби з Генуї. Саме на їх прохання і перенесли ці матчі. Рішення про нову дату поєдинків буде прийнято пізніше.
Нагадаємо, у вівторок, 14 серпня, приблизно опівдні за місцевим часом під час грози обвалилась частина автомобільного мосту Моранді, що на висоті 45 метрів проходив над річкою Полчевера. Серед постраждалих є і українці.
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Джерело: 24 Канал
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