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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Два матчі чемпіонату Італії перенесли через обвал мосту в Генуї

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Обвал мосту у Генуї
Обвал мосту у Генуї / Фото із соцмереж

Два матчі чемпіонату Італії з футболу, які мали відбутися у неділю, 19 серпня, перенесли. Причиною став обвал мосту у Генуї, де загинули десятки людей.

Читайте також: Обвал мосту у Генуї: головне про трагедію в Італії

Керівництво Серії А перенесло матчі "Сампдорія" – "Фіорентина" та "Мілан" – "Дженоа". "Сампдорія" та "Дженоа" – обидва клуби з Генуї. Саме на їх прохання і перенесли ці матчі. Рішення про нову дату поєдинків буде прийнято пізніше.

Нагадаємо, у вівторок, 14 серпня, приблизно опівдні за місцевим часом під час грози обвалилась частина автомобільного мосту Моранді, що на висоті 45 метрів проходив над річкою Полчевера. Серед постраждалих є і українці.

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Теги: Новини спорту Футбол Обвал мосту в Генуї
Джерело: 24 Канал
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