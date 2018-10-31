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      Два українські банки втратили свої ліцензії

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      НБУ відкликав ліцензії двох українських банків
      НБУ відкликав ліцензії двох українських банків / Ілюстративне фото

      Національний банк України відкликав у банків "Центр" та "ВіЕс Банк" банківські ліцензії та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій.

      Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

      Рішення ухвалено у зв'язку з реорганізацією банків шляхом приєднання до інших банків: банку "Центр" до "МТБ Банку", "ВіЕс Банку" до "ТАСкомбанку".

      Читайте також: В Україні закрився DV Bank: НБУ відкликав ліцензію

      Відзначається, що реорганізація проведена за спрощеною процедурою відповідно до вимог Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків".

      Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що поглинений "ТАСкомбанком" "ВіЕс Банк" (Львів) закриє 32 відділення в період по 12 жовтня.

      Теги: Новини України Банки НБУ
      Джерело: 24 канал
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