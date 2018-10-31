Два українські банки втратили свої ліцензії

Національний банк України відкликав у банків "Центр" та "ВіЕс Банк" банківські ліцензії та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій.

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Рішення ухвалено у зв'язку з реорганізацією банків шляхом приєднання до інших банків: банку "Центр" до "МТБ Банку", "ВіЕс Банку" до "ТАСкомбанку".

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Відзначається, що реорганізація проведена за спрощеною процедурою відповідно до вимог Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків".

Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що поглинений "ТАСкомбанком" "ВіЕс Банк" (Львів) закриє 32 відділення в період по 12 жовтня.