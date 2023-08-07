Дві камери та радіус дії до 50 кілометрів: Юрій Голик розповів про новий літак-розвідник SpyGun

Новітній безпілотник SpyGun ("Шпигун") після випробувань в тилу було відправлено на тестування у зону бойових дій. Цей БпЛА може виконувати завдання з глибинної розвідки та перебувати у польоті понад дві години.

Про це розповів Юрій Голик. За його словами, SpyGun має розмах крила 1,65 метра та є відносно недорогим та швидким у виробництві.

Актуально Юрій Голик випробував БпЛА "STING A" власної розробки: безпілотники вже їдуть на фронт

Один комплекс складається з двох літаків та наземної бази управління.

"Літак обладнаний сучасною системою радіокерування, яка забезпечує найкращу радіолінію керування та телеметрії з високим захистом від перешкод, зберігаючи при цьому максимально досяжний радіус дії. Це система дальнього зв'язку та управління безпілотником з дальністю зв'язку до 50 кілометрів, можливістю керувати та отримувати дані телеметрії", – повідомив він.

Голик пояснив, що SpyGun стійкий до впливу засобів радіоелектронної боротьби, а також має автоматичну систему повернення на точку зльоту. Аеродинамічні якості SpyGun роблять його ідеальним для проведення глибинної розвідки, адже дозволяють йому здійснювати тривалі польоти. Політ може здійснюватися як в автоматичному, так і в керованому режимах.

Він може планувати за маршрутом іноді з вимкненим двигуном та економити заряд акумулятора,

– зазначив Голик.

Максимальний час польоту SpyGun без посадки становить від 120 до 160 хвилин. При цьому безпілотник може підійматися на висоту до 1 500 метрів та сягати швидкості у 90 кілометрів за годину.

БпЛА має дві камери – курсову он-лайн та Go-Pro. Запис фото і відео здійснюється на знімний бортовий носій.

При необхідності може здійснювати і коригування, маючи камеру з 30-кратним зумом,

– підкреслив Голик.

Проєкт зі створення SpyGun – ініціатива Юрія Голика спільно з військовослужбовцем ЗСУ та екстенісистом Сергієм Стаховським. Вони зібрали команду інженерів, які працюють над розробкою вітчизняних БпЛА.

Нагадаємо, раніше серію випробувань пройшов інший проєкт команди Голика і Стаховського – ударний комплекс Sting Attack. Цей дрон було передано 36-й бригаді морської піхоти, де він пройде тестування у бойових умовах.