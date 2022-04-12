Дві жінки залишилися працювати в супермаркеті в Ірпені, попри обстріли

Попри обстріли в Ірпені, дві жінки залишились працювати у супермаркеті, аби місцеві жителі, які не змогли евакуюватись, мали доступ до їжі.

В ефірі всеукраїнського телемарафону жінки-героїні адміністратор магазину Таня та пекар Леся розповіли про той страшний час.

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Пекли хліб та роздавали місцевим

Понад місяць вони роздавали товари голодним містянам. І при світлі ліхтариків, аби не привертати увагу окупантів, пекли хліб.

Леся самостійно розраховувала пропорції, аби випікати за раз не 40 хлібин, а 80. І освоїла тістоміс.

Жінки працювали і жили в супермаркеті. Так продовжувалось, поки не закінчилося борошно і майже закінчилося паливо у генераторі.

Далі Леся та Таня розповіли, що познайомилися з військовими Котом, Паровозом і Одесою.

Під прикриття військових допомагали людям

Далі вдалось вибудувати таку схему: провізію на позиції військових доставляв волонтер Володимир, а далі захисники попри постійні обстріли доставляли жінкам паливо та продукти, для цього йшли пішки приблизно 4 кілометри.

Пекли хліб, їхні колеги робили консерви з риби. І під прикриттям наших військових роздавали людям,

– розповіли жінки.

Таня, Леся і колеги, які допомагали годувати жителів міста, сподіваються, що зовсім скоро тут відновиться життя. Магазин відчиниться і запрацює повноцінно, а вони нарешті зможуть поїхати до рідних.

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