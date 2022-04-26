Двох дітей, яких примусово вивезли з Маріуполя, повернули їхнім родичам

Російські окупанти викрали з Маріуполя двох дітей. Тривалий час ніхто не знав, де вони.

Про це 26 квітня розповіли в Офісі омбудсмана. Зазначили, що Євген Обединській, який є батьком 12-річної Кіри та неодноразовим чемпіоном України з водного поло, загинув у Маріуполі.

До теми Окупанти вбили вже 217 українських дітей: майже 400 зазнали поранень

Дитину шукав дідусь. Він хотів встановити над нею опіку.

Ще одна дитина

Також до омбудсмана звернулась бабуся 9-річного Іллі Матвієнка, яка залишилась єдиною родичкою дитини. Матір хлопчика рашисти вбили під час бомбардування Маріуполя.

Україні вдалось повернути й Кіру, й Іллю. В Офісі омбудсмана зазначили, що Уряд врегулював питання про встановлення опіки над дітьми, які втратили батьків.

Щиро радіємо разом з родинами, що після всього, що довелось пережити, діти нарешті змогли повернутись у рідні родини,

– сказали в Офісі.

Зауважте – маріупольці, яким вдалось врятуватися: дивіться відео