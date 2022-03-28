У двох німецьких землях запровадили кримінальну відповідальність за зображення Z-знаків

У Німеччині вважатиметься протизаконним використання літери Z як символу підтримки російських військових в Україні. Зокрема, рішення про кримінальну відповідальність вже прийняли у двох землях – Баварії та Нижній Саксонії.

У МВС Німеччини запевняють, що агресивна війна Росії проти України є злочином, і той, хто публічно схвалює цю агресивну війну, також буде притягнутий до відповідальності.

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У МВС додають, що літера Z як така, звичайно, не заборонена, але її використання в окремих випадках може вважатися символом агресивної війни Росії.

Зокрема, Нижня Саксонія оголосила про кримінальні наслідки за використання або поширення символу "Z" у громадськості.

Той, хто використовує символ Z, щоб публічно висловити своє схвалення загарбницької війни президента Росії Путіна проти України, повинен очікувати кримінальних наслідків у Нижній Саксонії,

– заявив міністр внутрішніх справ Борис Пісторіус.

Таке ж рішення раніше прийняла і Баварія. Там попередили, що прихильникам, які публічно використовують символ російських військ "Z", загрожує притягнення до відповідальності.

До слова, раніше у німецькому Дюссельдорфі з’явився трамвай у кольорах прапору України. У такий спосіб оператор громадського транспорту Rheinbahn вирішив підтримати Україну.

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