Били замість того, щоб допомогти: на Житомирщині поліцейські підуть під суд за катування

Офіс генерального прокурора завершив досудове розслідування проти п'ятьох людей у справі про катування. Двоє з обвинувачених – патрульні поліцейські. Справу передали до суду.

Одному з патрульних інкримінують безпосередню участь у катуванні, іншому – надання неправдивих свідчень. За скоєне житомирським патрульним загрожує покарання.

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Деталі розслідування

У січні цього року троє з обвинувачених напали на двох юнаків з вимогою зізнатися у викраденні автомобіля одного з них. Для того, щоб отримати зізнання, підозрювані руками та ногами били молодиків.

На місце події прибули патрульні, які замість того, щоб допомогти постраждалим, вирішили приєднатися до кривдників. Один із поліцейських з пістолетом вимагав зізнань від постраждалих. Він не вистрілив, однак завдав одному з юнаків удар по голові руків'ям пістолета.

Інший патрульний, який був свідком подій, неправдиво свідчив під час розслідування, за що теж понесе відповідальність.

Що загрожує злочинцям

Трьом нападникам та патрульному, який допомагав їм, загрожує від 5 до 10 років ув'язнення за статтею про катування.

Іншому поліцейському, який був свідком злочину, загрожує до 2 років виправних робіт або від 2 до 5 років в'язниці.

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