Двоє військових на службовому авто намагалися вивезти чоловіка за кордон

На Закарпатті викрили двох військовослужбовців. Їх підозрюють у спробі незаконно переправити військовозобов'язаного за кордон.

За свої послуги організатори планували отримати 14 тисяч євро, а для перевезення чоловіка використали автомобіль, що перебував на балансі військової частини. Про це йдеться у заяві Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Що відомо про викритий злочин?

За даними слідства, до незаконної схеми могли бути причетні 54-річний молодший сержант і старший солдат. Вони домовилися забрати військовозобов'язаного чоловіка з Вінниччини та доправити його до Берегівського району Закарпатської області, звідки він мав незаконно перетнути державний кордон.

Історія розпочалася на початку серпня 2025 року.

Потенційному "клієнту" через корпоративний месенджер повідомили про можливість незаконного виїзду з України та запропонували зв'язатися з іншим користувачем у Telegram.

Під час листування чоловікові назвали ціну – 12 тисяч євро за переправлення через кордон. Ще 2 тисячі євро мали піти на його перевезення від місця проживання до точки незаконного перетину кордону.

Двоє військовослужбовців намагалися переправити чоловіка за кордон / Фото прокуратура

1 вересня 2025 року на вказаний криптогаманець чоловік переказав 2,3 тисячі доларів. Решту коштів він мав передати після того, як сяде в автомобіль.

Вже 4 вересня військовослужбовці вирушили на Вінниччину. Чоловіка забрали на службовому автомобілі військової частини та повезли в напрямку Закарпаття.

Під час дороги військові, за даними слідства, не просто супроводжували пасажира, а й пояснювали йому, як діяти під час незаконного перетину кордону. Вони розповіли про особливості маршруту та порадили, як проходити блокпости. Зокрема, чоловікові рекомендували вдягнути військову форму, щоб не привертати уваги.

Однак до кордону вони так і не дісталися. Близько 20:00 автомобіль зупинили на контрольному посту "Торунь" у Закарпатській області.

Прикордонники виявили в машині двох військовослужбовців та їхнього пасажира.

Військовим повідомили про підозру статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Суд уже обрав їм запобіжні заходи. Наразі слідство встановлює інших можливих учасників схеми та перевіряє, чи могли військові бути причетними до інших подібних випадків.