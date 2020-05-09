Двоє чоловіків гвалтували й катували 17-річного хлопця: моторошна історія з Харківщини

Побитого 17-річного хлопця знайшли на вулиці у селищі Рогань Харківської області ще 6 травня. Розголосу історія набула згодом: виявилося, з підлітка кілька годин знущалися – били, катували, виривали нігті та гвалтували лопатою – двоє дорослих чоловіків.

У селищі Рогань Харківської області двоє чоловіків силоміць утримували та жорстоко били 17-річного хлопця. Дитину з важкими ушкодженнями знайшли на зупинці громадського транспорту вночі 6 травня. Деталі історії розповіли на сайті 057.ua.

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Чому чоловіки катували хлопця: розповідь матері постраждалого

Мати постраждалого розповіла, що її син постраждав віл рук хлопця колишньої своєї дівчини та батька її подруги. За її словами, мовилося про звичайний побутовий конфлікт:

В'ячеслав (постраждалий) зустрічався з Анжелою кілька місяців восени, потім вони розійшлися, залишившись друзями.

4 травня вони гуляли компанією, сталася сварка, подруга Анжели вдарила хлопця в пах і він вдарив у відповідь. Подруга поскаржилася батькові, а Анжела – своєму хлопцеві.

5 травня В'ячеславу телефонували з погрозами, з 16 години він перестав виходити на зв'язок. А зранку 6 травня його знайшов ледь живого на вулиці випадковий перехожий.

Дитину забрали до лікарні й виявили безліч пошкоджень:

Зламані чотири ребра,

Зламаний ніс,

Гематоми по всьому тілу,

Внутрішня кровотеча в органах черевної порожнини,

Кровотечі в гайморових пазухах і потиличній частині голови.

Над травмами хлопця працюють нейрохірурги, щелепно-лицьові хірурги, травматологи. За словами лікарів, реабілітація буде дуже тривалою.

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Кати відпустили хлопця дивом – з умовою, що він нікому нічого не скаже, а якщо розповість, то буде "небіжчик".

Слава розповів, що кілька годин його били, гвалтували лопатою, били арматурою, зв'язували руки, ноги, голову скотчем, зав'язували рот, заливали горілку насильно, кров змивали теж горілкою. На спині намагалися вирізати ножем слово "під*р". Погрожували, що він стане "кормом для риб", намагалися виривати йому нігті. Говорили, що болгаркою відпиляють йому ноги,

– розповіла моторошні подробиці мати постраждалого хлопця.

Причому, усі тортури дівчина, з якою раніше була сварка, знімала на відео.

Що кажуть у поліції про побиття підлітка в Рогані

У поліції розпочали кримінальне провадження й почали розслідування. Вже встановлено, що тілесні ушкодження хлопцеві завдали під час сварки "двоє місцевих мешканців 32 та 38 років, з якими він розпивав алкогольні напої".

Розглядають справу за статтею про "умисне тілесне ушкодження". У випадку визнання судом провини підозрюваних, їм загрожує ув'язнення від 5 до 8 років.

У телеграм-каналі "Нетипичный Харьков" опублікували фото чоловіків, які начебто били та гвалтували 17-річного хлопця. За інформацію з поту, обох вже затримали, відправили до ІТТ, як і дівчину, яка фільмувала процес знущань. Однак офіційної інформації з цього приводу наразі немає.

Як пояснюють ситуацію знайомі та родичі підозрюваних

У телеграм-каналі "ВЕХА (Харьков) ДОМА" опублікували аудіозапис, у якому двоє дівчат, які імовірно причетні до злочину, розповідають свою версію подій. За їхніми словами:

Юнак сам спровокував конфлікт своєю поведінкою, був п'яний та приставав до дівчат, "всім набридав".

З чоловіками (підозрюваними, які також були п'яні) хлопець "криво розмовляв".

Ба більше – нібито він погрожував згвалтувати дівчат та вдарив кулаком одну з них по голові.

"Так, я розумію, вони перестаралися, але що вже зробити?" – говорить одна з дівчат в аудіозаписі.

Я згодна, що мій тато з його товаришем перегнули палицю. Вони були п'яні, ніхто не заперечує. Але ніхто його арматурою не бив, і палкою його ніхто не гвалтував. Не було нічого такого,

– переконує інша дівчина.

На чиєму боці правда – встановлюватиме слідство.