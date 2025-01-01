У Харкові двоє чоловіків побили та пограбували військового: яке покарання загрожує зловмисникам

У Харкові двоє чоловіків побили 45-річного військового, який приїхав у відпустку. Окрім цього, вони відібрали у постраждалого телефон, документи та готівку.

Чоловіків вдалося затримати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Що відомо про напад на військового

За даними правоохоронців, 27 грудня близько 17:50 двоє чоловіків перебували поблизу підземного переходу, що розташований по вулиці Привокзальній у Харкові. Саме там вони побачили військовослужбовця.

Один з чоловіків вдарив його кулаком по обличчю. Після того, як потерпілий впав, нападник разом зі своїм спільником почав бити його ногами. Завдавши чоловікові тілесних ушкоджень, зловмисники забрали його майно та втекли.

Правоохоронцям вдалося оперативно затримати правопорушників. За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова, двом 38-річним чоловікам повідомлено про підозру у пограбуванні, пов'язаному з насильством, скоєним за попередньою змовою осіб.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.