У Тисі потонули двоє чоловіків, що хотіли перетнути кордон: їхнім "гідам" загрожує в'язниця

На Закарпатті загинули двоє чоловіків, які намагалися незаконно перетнути річку Тиса. Їхнім "гідам" оголосили про підозру.

Організаторами "втечі" були жителі Івано-Франківщини та Закарпаття. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генерального прокурора.

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Як чоловіки намагалися перетнути Тису

Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру п’ятьом особам, яких звинувачують в організації незаконного переправлення людей через державний кордон, вчиненої групою осіб небезпечним для життя та здоров’я способом.

Слідство встановило, що мешканці Закарпатської та Івано-Франківської областей під час воєнного стану організували схему, яка дозволяла чоловікам призовного віку за гроші нелегально перетнути кордон із Румунією. Вартість "послуг" становила від 7 до 10 тисяч доларів за людину.

У квітні 2024 року одна з таких спроб завершилася трагедією: двоє чоловіків, які намагалися переплисти річку Тиса, потонули. Їхні тіла згодом знайшли на берегах у Тячівському та Хустському районах, ще один чоловік зник безвісти. Іншим учасникам вдалося дістатися Румунії.

Маршрут стартував із села Бедевля на Тячівщині. Організатори знали про небезпеку переправи, оскільки навесні рівень води у Тисі є високим. Однак цю інформацію "клієнтам" приховували, запевняючи у безпечності маршруту.

Супровідник із групою довів їх до берега, але коли чоловіки почали тонути та кликати на допомогу, він залишив місце події.

П’ятьом фігурантам обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Загальна сума застави становить 35,4 мільйона гривень. Також вилучено майно підозрюваних.

Фото, які надав Офіс Генерального прокурора