Дівчині 15 років. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Закарпаття.

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Чоловіки силоміць затягнули дівчину до свого помешкання

Слідчі встановили, що інцидент стався у ніч на 5 червня.

Потерпіла дівчина розповіла, що того вечора вона спочатку отримувала погрози від двох місцевих жителів, а потім вони силоміць затягнули її до житла одного із фігурантів.

Там вони разом розпивали алкогольні напої, а надалі, скориставшись безпорадним станом неповнолітньої, зловмисники зґвалтували її,

– розповіли у поліції.

До вчинення протиправних дій сексуального характеру причетні 18-річний та 29-річний чоловіки. Їх уже розшукали та затримали. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Чоловікам вручили підозру за фактом зґвалтування. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.