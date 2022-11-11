Одне іде, інше – ледве повзе: як 2 окупанти "йшли у наступ" – епічне відео

Інколи російські окупанти дивують своєю поведінкою, а інколи це навіть викликає сміх. Таким прикладом є двоє росіян, які зібралися "іти в наступ".

Кадрами з 24 каналом поділилася 30-та окрема механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Двох "цікавих персонажів" зафіксував дрон.

Зверніть увагу Російське командування знищило своїх же військових на Антонівському мосту

Росіяни пішли в нікуди

На кадрах, які зафіксував український дрон на Бахмутівському напрямку на Донеччині видно, як двоє окупантів намагаються іти. Ну, як іти. Радше, один іде, а інший ледве повзе. Ймовірно, обидва в стані алкогольного сп'яніння.

Та цікаво, що 2 окупантів просто ідуть в нікуди – що позаду, що попереду – дорога і поле. Тому звідки й куди вони йдуть – незрозуміло. Можливо, "йшли у наступ" або "брати Київ за 3 дні".

Двоє окупантів "впевнено" ідуть "у наступ": дивіться відео

Тим часом росіяни знищили своїх же військових на Антонівському мосту

Уранці 11 листопада росіяни знищили Антонівський міст як й інші переправи через Дніпро, втікаючи від Збройних Сил України. Однак на момент вибуху на мосту були російські солдати. Тобто росіяни вбили своїх же.

Ймовірно, російські генерали та полковники не мали правдивих розвідувальних даних або ж просто не впорались з масивами інформацію, тому й віддали відповідні накази.

Окупанти вирішили полегшити завдання для Збройних Сил України, однак кількість загиблих загарбників під час підриву Антонівського мосту невідома. Варто відзначити, що російська сторона називає свою поразку "перегрупуванням" і каже, що воно нібито відбулося "без втрат", хоч в реальності ситуація зовсім не така.

Водночас у Херсоні ще залишаються окупанти, переодягнені у цивільне. В ГУР МО закликали росіян добровільно здаватися у полон, адже вибір у них невеликий – полон або ліквідація українськими військами.

Цікаво – скільки окупантів може залишатися у Херсоні: дивіться відео