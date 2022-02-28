Двоє залізничників зуміли без зброї захопити російський БТР

Українським залізничникам вдалося голіруч захопити російський БТР, а також двох російських солдат. Ще на двох оголосили полювання.

Як пише журналіст Сергій Лещенко, історія про героїв-залізничників однозначно потрапить до підручників історії нашої визвольної війни.

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Залізничники голіруч захопили російський БТР

Начальник станції "Баси" Руслан Аристархов, а також начальник станції "Суми товарна" Артем Кисельов голіруч захопили ворожий БТР і двох рашистських військових.

Відомо, що вранці після селектора вони вирушили виявляти мітки, а також робили обхід на станціях "Баси" та "Суми-товарна". Тоді вони й побачили, як на "Суми-Товарна" заїжджає російський бронетранспортер. Ви не повірите, але російським окупантам спало на думку запитати напрямок руху, що їх і погубило, так би мовити.

Співробітники залізниці зорієнтувалися та вказали шлях до підвищеної колії. Там російський БТР і потрапив у пастку. Тоді й росіяни вилізли з БТР, а наші хлопці повалили їх на землю та викликали тероборону.

Залізничники двох російський військових затримали та здали сумській теробороні. Ще двоє втекли, але на них уже оголосили полювання.

Сумщина підтвердила свої традиції партизанської боротьби,

– написав Сергій Лещенко.

На героїв-залізничників уже очікує нагородження від Укрзалізниці.

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