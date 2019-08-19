Двоє туристів вже другу добу не можуть вийти з печери у Польщі: відео

У Польщі 20 рятувальників шукають двох туристів, які опинилися заблокованими у найглибшій і найдовшій печері частини гір Татри.

За інформацією RMF 24, туристи приїхали в Татри ще в суботу, 19 серпня, і тоді ж потрапили у кам'яну пастку.

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Поки зв'язок з заручниками печери не вдалося встановити. Рятувальники припускають, що доведеться використати вибухівку, аби потрапити всередину.

За словами експертів, підготовка до такої складної операції займає багато часу. Через дощі в регіоні рівень води всередині значно зріс, тому складно дістатися в певні частини печери.

Наразі експерти оцінюють ситуацію і можливі варіанти порятунку.

Дивіться відео порятунку туристів у Польщі:

До слова, 23 червні 2018 року в Таїланді 12 підлітків та їхній футбольний тренер зникли в затопленій повінню печері Тхам Луанг. 2 липня стало відомо, що усі вони живі, проте через затоплені ходи не можуть вибратись назовні. 10 липня рятувальникам все ж вдалось евакуювати дітей та тренера. Однак під час операції загинув колишній військовий водолаз.