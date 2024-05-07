Російський опозиціонер, політичний діяч Владімір Мілов розповів 24 Каналу, що Дюмін є одним з колишніх охоронців Путіна. У очільника Кремля є звичка надавати своїм колишнім бодигардам високі посади.

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Проте це закінчується погано. Раніше Путін віддав міністерство з надзвичайних ситуацій колишньому охоронцю Євгенію Зінічєву, який загинув. Однак це міністерство, за словами Мілова, зараз повністю розвалене.

"Очевидно, що у цих людей немає професіоналізму для того, щоб виконувати такі складні обов'язки", – зазначив опозиціонер.

Дуже ризикований крок

Дюмін з 2016 року обіймає посаду губернатора Тульської області. Проте немає даних, що цей регіон вирвався в лідери хоч в одній галузі.

Загалом про Дюміна вже років 15 говорять та готують його, зокрема, на роль наступника Путіна. Проте поставити тупого та безграмотного охоронця керувати військовим відомством в такий складний час було б дуже ризикованим кроком з боку Путіна,

– зауважив Мілов.

Водночас важко уявити, що глава Кремля так легко позбудеться Шойгу та Герасимова. Для Путіна велике значення має чинник особистої лояльності. Шойгу впродовж 25 років мав самостійний рейтинг, хоча сьогодні він впав через війну в Україні. Однак він дотримувався повної лояльності очільнику Кремля, і Путін дуже цінує це.

Шойгу разом з Герасимовим є близькими і лояльними до Путіна людьми, і тому є сумніви, що він їх поміняє на інших,

– припустив політичний діяч.

До того ж Дюмін не має жодного бойового досвіду. Поки Росія воювала в Сирії, а зараз веде війну в Україні, він сидів в тилу. Тому, на думку Владіміра Мілова, важко уявити, що його поставлять на посаду міністра оборони. Хоча від Путіна зараз можна очікувати будь-що.

Довідка. Алєксєй Дюмін був офіцером охорони в службі безпеки Путіна, коли той став президентом. Пізніше він нібито обіймав посаду особистого ад'ютанта очільника Кремля. Також Дюмін був заступником міністра оборони Росії з 24 грудня 2015 року та пішов з цієї посади 2 лютого 2016 року, ставши губернатором Тульської області.

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