Масштабна пожежа в Джакарті: від вогню обвалився купол мечеті ісламського центру

19 жовтня у столиці Індонезії Джакарті сталася пожежа в мечеті ісламського центру. Вона почалась після того, як будівельники ремонтували купол.

Внаслідок пожежі впав купол Великої мечеті ісламського центру. У мережі вже показали відповідні відео.

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Масштабна пожежа в Джакарті

За попередньою інформацією, коли будівельники ремонтували купол, вони хотіли встановити фанеру поверх і розплавили мембрану покрівлі за допомогою пальника.

Під час виконання роботи з пальника з’явилися іскри, а згодом це спричинило велику пожежу.

Один із чоловіків намагався загасити вогонь за допомогою вогнегасника, але вогонь розширився, і в підсумку загорівся весь купол мечеті ісламського центру. Пізніше конструкція обвалилась.

На місце одразу прибули рятувальники. Нині вони приборкують вогонь.

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Індонезія вирішила перенести свою столицю

Індонезійська влада прийняла рішення змінити свою столицю, тож Джакарта вже не матиме статусу головного міста. Її перенесуть на острів Калімантан.

Втілити це планують до 2024 року. Палата представників країни вже ухвалила закон про перенесення уряду з Джакарти на територію острова.

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