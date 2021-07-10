Джамала з чоловіком і синами прикрасила обкладинку глянцю: милі кадри

Зіркова сім'я вперше з'явилась на обкладинці українського глянцю в повному складі. Джамала з чоловіком Бекіром, синами Еміром і Селім-Гіраєм знялась у родинній фотосесії та захопила милими кадрами.

Зйомка відбулась ще навесні, адже сім'я позувала на тлі бузку та квітучих каштанів. Всі вони обрали вбрання в пастельній кольоровій гамі. Джамала підібрала трендовий look.

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Співачка позувала то у в'язаному топі на тонких бретелях, то в базовій білій футболці, накинувши світлий жакет. Стильний верх вона поєднала з широкими штанами з високою талією та білими кросівками. Волосся зіркова матуся трохи підкрутила й заклала назад передні пасма.

Її чоловік Бекір виглядав у кадрі фантастично. На ньому сорочка та штани в тон. Подібний образ мав і старший син подружжя Емір. Тоді як молодший Селім-Гірай був одягнений у білу сорочку, штанці та шкарпетки. Йому всього один рік, тому батьки не спускали хлопчика з рук.

Перед камерами Джамала продемонструвала не тільки сімейну ідилію, а й любов і ніжність до чоловіка, в шлюбі з яким вона вже чотири роки.

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