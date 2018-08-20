Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети

Нещодавно, видання Bloomberg опублікувало оновлений рейтинг найбагатших людей світу і вперше засновнику Amazon вдалося піднятись на першу сходинку, обігнавши навіть Біла Гейтса. Тож Техно 24 підготував біографію, цікаві факти та секрети успіху найбагатшої людини світу.

Дитинство та юність Джеффа Безоса

Читайте також: Засновник Amazon Джеф Безос став найбагатшою людиною в історії: оприлюднені його статки

Джеффрі Престон Безос народився 12 січня 1964 року в американському містечку Альбукерке в штаті Нью-Мексико. Родичі хлопця по материнській лінії були одними із перших поселенців штату Техас. Коли Джеффу було лише 4 роки, його мама вийшла заміж за кубинського іммігранта Мігеля Безоса, який усиновив хлопця.

Джеффрі Безос рано проявив інтерес до техніки. Після школи він бродив по будинку з викруткою в пошуках роботи для допитливого розуму і спритних рук. У своїй кімнаті він розібрав і зібрав все, до чого зумів дотягнутися.

Його батьки на той час одночасно працювали в банку і вчилися в університеті, і вони з 5 років твердили хлопцю "ти вже великий, ти наша опора, вся надія на тебе". Тож маленький Джефф почав думати про своє майбутнє. Він замикався в кімнаті і винаходив різні фантастичні штуки: сонячну батарею з фольги і парасольки, дверний дзвінок зі старого будильника та інші дрібниці. Пізніше батько виділив йому для дослідів гараж (схоже, всі американці воліють винаходити різні пристрої в сараях, які наскрізь пропахлися бензином та іржавим металом).



Джефф Безос в дитинстві та старшому віці

Щоліта Джефф їхав на ранчо і разом з дідом втілював в життя деякі зі своїх витівок. Вони вдосконалили вітряк, мінікомбайн, гусеничний трактор.

Через кілька місяців після завершення навчання у школі Безос без особливого клопоту вступив у Прінстонський університет, на кафедру електронно-вимірювальних приладів та інформатики фізичного факультету, який благополучно закінчив в 1986 році з "червоним" дипломом і відзнакою від академічного товариства Phi Beta Kappa.

Читайте також: Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера

Перебування Джеффа Безоса в університеті було затьмарене досить несподіваним відкриттям, виявилося, що на світі чимало хлопців, які набагато краще за нього розбираються в законах фізики. Тому Джефф вирішив зосередити свою увагу на питаннях комп'ютерної підтримки. У цій області спостерігалась менша щільність геніїв і передбачався підвищений попит на фахівців високого рівня.

Кар’єра та статки Джеффа Безоса

До початку 1994 року Безос працював за спеціальністю на Волл-стріт на різних посадах. Він займався розробкою мережі для міжнародної торгівлі, а пізніше посів посаду віце-президента компанії D. E. Shaw & Co,яку покинув влітку 1994 року.

Наприкінці 1994 року, під час подорожі через країну з Нью-Йорка в Сіетл, Безос засновував інтернет-магазин Amazon.com, початкові інвестиції в який склали 300 тисяч доларів. Сайт запустили 16 липня 1995 року, хоча на той момент він не був до кінця зроблений: наприклад, на сайті можна було замовити від’ємну кількість книг, а сам Безос мотивував це необхідністю випередити конкурентів.

Компанія розпочала своє існування як книжковий онлайн-магазин, та згодом перейшла до продажу великого асортименту продуктів і сервісів. Сьогодні це найбільша в світі компанія в сфері інтернет-торгівлі, а також найбільший в світі постачальник хмарних послуг через Amazon Web Services. У 1997 році компанія Amazon.com вийшла на фондову біржу IPO. А вже у 1999 році американський журнал Time назвав Безоса людиною року.



Джефф Безос заснував аерокосмічну компанію Blue Origin

Джефф Безос розширив сферу своїх бізнес-інтересів у 2000 році, заснувавши аерокосмічну компанію Blue Origin. Корпорація розпочала тестові польоти в космос в 2015 році і планує почати комерційні суборбітальні польоти з людьми наприкінці 2018 року.

У 2013 році Безос за 250 мільйонів доларів купив американський видавничий дім The Washington Post. Окрім того, він управляє іншими бізнес-інвестиціями через свій венчурний фонд Bezos Expeditions.

Читайте також: Хто такий Лей Цзюнь: біографія та історія успіху засновника Xiaomi

24 листопада 2017 року Безос став найбагатшою людиною планети зі статком 100,3 мільярда доларів. На 10 січня 2018 року його статки становили 106 мільярдів доларів. У цьому рейтингу засновнику Amazon вдалося обійти Білла Гейтса із статками 93,3 мільярда доларів та Уорена Баффета – 87,3 мільярда доларів, які довгі роки займали першу та другу сходинку відповідно. До червня 2018 року статки Джеффрі Безоса зросли до 139,6 мільярдів доларів і він займає перше місце в рейтингу Bloomberg Billionaires Index та 5 місце у рейтингу найвпливовіших людей світу 2018 року за версією Forbes.

16 липня 2018 року Джефф Безос очолив список найбагатших людей світу за версією агентства Bloomberg, за його даними, доходи бізнесмена становили 150 мільярдів доларів.

Секрети успіху від Джеффа Безоса

1. Скрупульозно обирайте чоловіка або дружину

Джефф і Маккензі Безос одружені вже 24 роки. До зустрічі з Маккензі Джефф не раз намагався налагодити особисте життя. Навіть за рекомендацією друзів ходив на побачення наосліп. Однак безуспішно. Лише пізніше з'ясувалося, що він шукав в жінках певні риси – винахідливість, а також вміння надихати.

Мені потрібна була жінка, яка змогла б витягнути мене з розряду другосортних людей, дати мені ідею, допомогти в її реалізації. З Маккензі мені вистачило буквально пари фраз, щоб зрозуміти – вона винахідлива, і це саме те, що я шукав. Без варіантів.



Джефф Безос та його дружина Маккензі

2. Відмовтеся від багатозадачності

"Я намагаюся займатися справами по черзі. Якщо обідаю з друзями або родиною – я просто обідаю. Якщо читаю електронну пошту – я читаю. І не хочу відволікатися ні на що інше. Мені подобається максимальна концентрація на тому, що я роблю".

3. Віддавайте перевагу ризику і пригодам, а не комфортній бездіяльності

У кожного з нас є два сюжети, за якими може розвиватися наша життєва історія. Перший – життя безпечне і зручне. Другий – ризикове, повне експериментів, злетів і падінь. Безос однозначно обирає другий варіант.

Описуючи той шлях, який в результаті привів Безоса до створення Amazon, бізнесмен говорить:

Я знав, що, коли мені стукне 80, я не пошкодую про те, що ризикнув. Тільки побачивши, що представляє собою інтернет, я зрозумів: це саме те, що може перевернути моє життя. Треба тільки вплутатися. Навіть якби я зазнав поразки, я зневажав б себе менше, ніж якби не спробував. У бізнесі часто задають питання: "Чому?" Це хороше запитання. Але куди цінніше: "Чому ні?"

4. Завжди майте альтернативні варіанти

На питання, ким би він був, якби затія з Amazon зазнала поразки, Безос видає відразу дві відповіді.

Читайте також: Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером

"Швидше за все, я був би дуже щасливим програмістом. Мені не звикати починати з нуля".

У мене є фантазія про те, що я міг би стати барменом. Дуже хорошим барменом. Правда, дуже повільним. Мені подобається готувати коктейлі, я підходжу до цього з усією ретельністю, як до мистецтва. Я б зробив з повільності свою фішку. У моєму барі висіла б табличка: "Ви хочете, щоб це було швидко, або щоб це було добре?"

5. Пам'ятайте: поразки необхідні, щоб на них вчитися

У підході до виховання дітей Джефф і його дружина використовують досить спірні, але дієві методи. Так, Безоси дозволили спадкоємцям користуватися гострими ножами з 4 років. Трохи пізніше дітлахи отримали доступ до електроінструментів.

Те, від чого у більшості відповідальних батьків заворушилися б волосся на голові, Джефф обґрунтовує так:

Хто не помиляється і не відчуває гіркоту і біль від своїх помилок, той втрачає можливість вчитися. Я волів би бути батьком дитини з дев'ятьма пальцями, ніж дитини, який не має можливості пізнавати реальний світ.

6. Дотримуйтесь балансу між роботою і життям

Безос – прихильник концепції work-life balance.



Джефф Безос – найбагатша людина планети

"В цьому контексті мені більше подобається не "баланс", а "гармонія". Робота і особисте життя повинні бути незалежні і в той же час доповнювати один одного, як інь і ян. Якщо я щасливий вдома, це робить мене кращим співробітником, найкращим босом на роботі. Якщо я продуктивний і затребуваний на роботі, це робить мене більш врівноваженим і позитивним чоловіком і батьком будинку".

7. Зберігайте дитячу цікавість

"Світ настільки складний, що інколи доводиться ставати справжнім експертом в тій чи іншій справі, щоб знайти рішення. На жаль, як тільки ви стаєте експертом, ви ризикуєте опинитися в пастці інформаційних догм. Ви починаєте абсолютно точно знати, "як треба", і втрачаєте можливість з'ясувати, "як можна було б". Щоб не потрапити в цю глибоку догматичну колію, з якої потім вкрай складно вибратися, важливо зберігати дитячу цікавість. Знову і знову змушувати себе задавати питання: "А можна зробити так? А ось так? А що вийде, якщо".

Читайте також: Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди

Всі винахідники і першовідкривачі світу – це експерти з мисленням абсолютних новачків. Вони не втомлюються дивуватися і шукати нові шляхи навіть там, де догматики вже проклали автобани".

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.