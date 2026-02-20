Британський політик Джек Лопресті вступив до 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України. Він вже тривалий час підтримує Україну, а з липня 2025 року служив у Міжнародному легіоні.

Про своє рішення він повідомив особисто 19 лютого в соцмережі X. Про відповідне рішення британця також підтвердили у пресслужбі підрозділу.

Що відомо про вступ британця до "Азову"?

56-річний колишній заступник голови Консервативної партії Великої Британії Джек Лопресті приєднався до 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України.

Для мене велика честь розпочати службу у 12-й бригаді спеціального призначення “Азов” Національної гвардії України – підрозділі, який став символом стійкості та безкомпромісних принципів,

– зазначив Лопресті.

У бригаді розповіли, що раніше він очолював парламентську групу Conservative Friends of Ukraine та активно виступав за посилення військової підтримки України. Зокрема, політик взаємодіяв із закупівельним хабом Міністерства оборони Великої Британії в Еббі-Вуді.

Після поразки на виборах у липні 2025 року Лопресті в листопаді прибув до України та долучився до Міжнародного легіону на посаді офіцера розвідки. Раніше The Independent писало, що він не перебував у піхотному підрозділі на передовій, а виконував допоміжні завдання. Його обов'язки охоплювали питання зовнішніх відносин і дипломатії, закупівлю озброєння, а також співпрацю з ветеранами та благодійними організаціями, які працюють в Україні.

У 2010 році Лопресті служив резервістом Королівської артилерії та працював у сфері приватної безпеки. Також він провів п'ять місяців у ротації на півдні Афганістану, повідомили в "Азові".

