Британський ексдепутат Джек Лопресті долучився до "Азову"
- Джек Лопресті, ексдепутат парламенту Британії, приєднався до 12-ї бригади "Азов" Нацгвардії України, про що він повідомив у соцмережі X.
- Лопресті раніше очолював групу Conservative Friends of Ukraine і активно підтримував військову допомогу Україні, а також має досвід служби в Королівській артилерії та сфері приватної безпеки.
Британський політик Джек Лопресті вступив до 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України. Він вже тривалий час підтримує Україну, а з липня 2025 року служив у Міжнародному легіоні.
Про своє рішення він повідомив особисто 19 лютого в соцмережі X. Про відповідне рішення британця також підтвердили у пресслужбі підрозділу.
Що відомо про вступ британця до "Азову"?
56-річний колишній заступник голови Консервативної партії Великої Британії Джек Лопресті приєднався до 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України.
Для мене велика честь розпочати службу у 12-й бригаді спеціального призначення “Азов” Національної гвардії України – підрозділі, який став символом стійкості та безкомпромісних принципів,
– зазначив Лопресті.
У бригаді розповіли, що раніше він очолював парламентську групу Conservative Friends of Ukraine та активно виступав за посилення військової підтримки України. Зокрема, політик взаємодіяв із закупівельним хабом Міністерства оборони Великої Британії в Еббі-Вуді.
Після поразки на виборах у липні 2025 року Лопресті в листопаді прибув до України та долучився до Міжнародного легіону на посаді офіцера розвідки. Раніше The Independent писало, що він не перебував у піхотному підрозділі на передовій, а виконував допоміжні завдання. Його обов'язки охоплювали питання зовнішніх відносин і дипломатії, закупівлю озброєння, а також співпрацю з ветеранами та благодійними організаціями, які працюють в Україні.
У 2010 році Лопресті служив резервістом Королівської артилерії та працював у сфері приватної безпеки. Також він провів п'ять місяців у ротації на півдні Афганістану, повідомили в "Азові".
Що відомо про інших іноземців в українській армії?
Колишній снайпер морської піхоти США, ветеран та доброволець Міжнародного легіону при ГУР МО Метью Семпсон розповів, як приєднався до війська. Він наголосив, що до повномасштабного вторгнення навіть не чув про Україну.
У травні 2025 року на війні в Україні загинув 26-річний доброволець із Нової Зеландії Шан Ле Кернс, який допомагав рятувати поранених. Шан став четвертим новозеландцем, що загинув у боротьбі за Україну; його тіло неможливо повернути додому.
20-річний литовський доброволець Томас Валентеліс загинув у бою за незалежність України 13 березня на Куп'янському напрямку, це був його перший бій. Тіло воїна вдалося забрати з поля бою лише у ніч на 8 квітня, до цього він вважався зниклим безвісти.