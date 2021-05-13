Джекпот Mega Millions 430 мільйонів доларів може дістатись комусь із України вже в цю п'ятницю

Американська лотерея Mega Millions у майбутньому тиражі в п'ятницю розіграє масштабний джекпот на суму 430 мільйонів доларів (понад 11 мільярдів гривень), на сьогодні це найбільший джекпот у світі.

Офіційні білети лотереї Mega Millions можна придбати на сайті smartlottoshop.com (спецсайт бренду TheLotter), провідного у світі сервісу з продажу офіційних білетів лотерей світу.

Відповідно до правил лотереї Mega Millions, вам не потрібно бути громадянином Америки, щоб брати участь у тиражах американських лотерей,

– пояснив Адріан Коореманс, представник пресслужби сайту.

Джекпот Мега Мільйонів досяг 430 млн доларів , це понад 11 мільярдів гривень. Найближчий тираж пройде в п'ятницю, 14 травня .

, це понад 11 мільярдів гривень. Найближчий тираж пройде в п'ятницю, . Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт smartlottoshop.com, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в 4,15 євро!

Перебуваючи в будь-якій точці світу, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

Популярність лотереї США Mega Millions в останні тижні набирає більших обертів. З того часу, як лотерея розіграла рекордний джекпот у розмірі 1,5 мільярда доларів у листопаді 2018 року, ім'я лотереї у всіх на вустах. Якщо ви замислюєтеся взяти участь у лотереї Powerball з України, ви можете купити білети онлайн, абсолютно законно і безпечно.

Нам відомо, що люди люблять величезні джекпоти, і коли суми досягають таких розмірів, це стає національним феноменом. Всі починають розмірковувати про те, що вони зроблять з грошима в разі виграшу,

– заявив Гордон Меденіка, директор лотереї Мега Мільйони в Меріленді.

Чи законно грати в американські лотереї з-за кордону?

Алекс Гальвес, юрист та імміграційний експерт в США, підкреслює, що кожен може брати участь і вигравати призи американських лотерей, включаючи Mega Millions: "Вам не обов'язково бути резидентом, щоб отримати лотерейний джекпот, тому що для уряду США важливо, щоб податки сплачувалися, і для цього не потрібно номер соціального страхування".

Расс Лопес, заступник директора зі зв'язків з громадськістю Каліфорнійської лотереї, додає: "Навіть людина без документів може купити білет і отримати приз, якщо він виграє в Mega Millions, йому не обов'язково бути громадянином, тому що необхідно мати на увазі, що жоден закон в Сполучених Штатах не забороняє іноземцю вигравати в лотерею".

Ви можете купувати білети цих (і не тільки) лотерей через інтернет, і брати участь в розіграшах нарівні з американцями. Беручи участь у лотереях онлайн на сайті smartlottoshop.com, ви можете бути впевнені в тому, що ваш білет буде куплений місцевим представником сервісу в ліцензованій точці продажу на території Штатів і не буде покидати меж США надалі. Таким чином, умови організаторів повністю дотримуються.

Прессекретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:

"Місцеві агенти в США куплять білети від вашого імені. За правилами Мега Мільйонів, ви не зобов'язані бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь в лотереї".

Щоб купити білети Mega Millions через smartlottoshop.com, вам треба:

Створити обліковий запис; Вибрати Мега Мільйони зі списку, що містить приблизно 50 лотерей; Заповнити номери (ви можете грати зі своїми номерами, або з випадковими числами); Додати до білета мультиплікатор "Megaplier" (за бажанням); Оплатити замовлення.

Працівник сервісу, що знаходиться в США, купить ваш фізичний білет. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення. Всі призи виплачуються повністю (після вирахування федеральних податків і податків штату). Сервіс не бере комісії з виграшів – оплата послуг здійснюється в момент покупки білета.

Купуйте білети на найближчий тираж Мега Мільйонів сьогодні, і можливо, масштабний джекпот в 430 мільйонів доларів дістанеться саме вам!