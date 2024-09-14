Тренер Роми розповів, чи зіграє Довбик у наступному матчі та оцінив його перші виступи в Серії А

Артем Довбик пропустив вересневі матчі збірної України через пошкодження. Він залишив табір "синьо-жовтих" уже в перші дні та повернувся у Рим.

У розташуванні Роми протягом тижня він відновлювався після травми привідного м'яза. Напередодні українець повернувся до тренувань з командою, проте невідомо було, чи зможе він зіграти в наступному матчі "вовків".

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Довбик готовий до матчу з Дженоа

Крапку в питанні готовності Артема Довбика поставив головний тренер Роми Даніеле Де Россі. Він запевнив, що українець вже повністю відновився та прокоментував виступи свого форварда на стартовому відрізку його кар'єри в Ромі.

"Довбик готовий та буде грати проти Дженоа – це дуже важливо для нас, він наш нападник і ми дуже на нього розраховуємо. Ми можемо спробувати проаналізувати нашу та його гру. Проти Ювентуса ми зіграли добре в захисті, але коли ти гарно захищаєшся, ти створюєш менше небезпеки в атаці, і це, звичайно, не залежить від Довбика, якого закривали вдвох.

Не Артем винен у тому, що ми не зробили те, що повинні були. Ми повинні допомогти йому, щоб до нього було менше уваги з боку гравців суперника. Адже, коли в нього буде більше простору, то він вже не зупиниться", – сказав Де Россі.

Довідка. У нинішньому сезоні Артем Довбик провів три офіційні матчі за Рому – результативними діями поки не відзначався.

Зазначимо, що "вовки" зіграють проти Дженоа Руслана Маліновського 15 вересня. Стартовий свисток пролунає о 13:30.