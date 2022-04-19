Джонсон вважає малоймовірним те, що Росія піде на мирний договір з Україною

Дипломатичне врегулювання війни в Україні є малоймовірним. Ймовірність того, що Росія піде на це дуже мала.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час виступу у парламенті.

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Дипломатичне врегулювання ситуації в Україні є малоймовірним,

– наголосив прем'єр Британії.

Як сказав Джонсон, довгострокова мета НАТО має полягати у тому, щоб зміцнити Україну таким чином, щоб "Росія ніколи не наважилася знову вторгнутися".

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак назвав ці слова британського прем'єра важливими. За його словами, довгостроковою метою НАТО має стати посилення і зміцнення України до такого рівня, щоб нове вторгнення Росії стало неможливим.

"Це серйозна заява нашого союзника. На цьому постійно наголошує президент Володимир Зеленський, коли говорить про необхідність більшої кількості озброєнь для протистояння Росії", – додав Єрмак.

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