Джонсон нагадав Путіну про Солсбері та відмовився говорити про нормалізацію стосунків

Стосунки Великої Британії та Росії не нормалізуються, аж поки Путін не припинить підривати безпеку у світі, а також і проводити політику дестабілізації, яка загрожує і Лондону, і союзникам. До того ж, Британія не має наміру змінювати свою позицію щодо отруєння Скрипалів як "нахабної спроби вбити невинних людей" з боку Кремля.

Про це говорив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час зустрічі з Володимиром Путіним на полях конференції в Берліні 19 січня. Слова Джонсона навела пресслужба британського уряду.

Тим часом Зеленського запросили якнайшвидше відвідати Лондон

У Берліні, де відбулася міжнародна конференція щодо проблеми війни в Лівії, британський прем'єр Борис Джонсон, серед іншого, говорив і про те, що бачення Великою Британією подій у Солсбері – незмінне:

Застосування хімічної зброї з боку Росії було "безглуздою і нахабною спробою вбити невинних людей".

Причому Джонсон наголосив, що "подібні атаки не повинні повторитися".

Нормалізації наших двосторонніх стосунків не буде, поки Росія не припинить дестабілізаційну діяльність, яка загрожує Британії й нашим союзникам і підриває безпеку наших громадян і нашу колективну безпеку,

– заявив лідер уряду Британії.

Однак, водночас із цим Джонсон погодився, що обидві країни – і Велика Британія, і Російська Федерація – мають займатися питаннями міжнародної безпеки та проблемами у Лівії, Сирії, Іраку й Ірані.

Цікаво, що пресслужба Кремля лише констатувала факт розмови Путіна з Джонсоном: мовляв, обговорювали двосторонні стосунки та міжнародну ситуацію.

Що відомо про напад росіян на родину Скрипалів у Британії?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їх атакували нервово-паралітичною речовиною "Новачок".



Правоохоронці з’ясували, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім'я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім'я – Анатолій Чепіга).