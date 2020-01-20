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      Джонсон нагадав Путіну про Солсбері та відмовився говорити про нормалізацію стосунків

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      Джонсон не пішов на примирення з Путіним / Колаж 24 каналу

      Стосунки Великої Британії та Росії не нормалізуються, аж поки Путін не припинить підривати безпеку у світі, а також і проводити політику дестабілізації, яка загрожує і Лондону, і союзникам. До того ж, Британія не має наміру змінювати свою позицію щодо отруєння Скрипалів як "нахабної спроби вбити невинних людей" з боку Кремля.

      Про це говорив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час зустрічі з Володимиром Путіним на полях конференції в Берліні 19 січня. Слова Джонсона навела пресслужба британського уряду. 

      Тим часом Зеленського запросили якнайшвидше відвідати Лондон

      У Берліні, де відбулася міжнародна конференція щодо проблеми війни в Лівії, британський прем'єр Борис Джонсон, серед іншого, говорив і про те, що бачення Великою Британією подій у Солсбері – незмінне: 

      • Застосування хімічної зброї з боку Росії було "безглуздою і нахабною спробою вбити невинних людей".

      Причому Джонсон наголосив, що "подібні атаки не повинні повторитися". 

      Нормалізації наших двосторонніх стосунків не буде, поки Росія не припинить дестабілізаційну діяльність, яка загрожує Британії й нашим союзникам і підриває безпеку наших громадян і нашу колективну безпеку,
      – заявив лідер уряду Британії.

      Однак, водночас із цим Джонсон погодився, що обидві країни – і Велика Британія, і Російська Федерація – мають займатися питаннями міжнародної безпеки та проблемами у Лівії, Сирії, Іраку й Ірані.

      Цікаво, що пресслужба Кремля лише констатувала факт розмови Путіна з Джонсоном: мовляв, обговорювали двосторонні стосунки та міжнародну ситуацію. 

      Що відомо про напад росіян на родину Скрипалів у Британії?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їх атакували нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

      Правоохоронці з’ясували, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім'я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім'я – Анатолій Чепіга). 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини Росії Велика Британія Отруєння Сергія Скрипаля Російські ГРУшники Володимир Путін Борис Джонсон
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