"Сидять біля телефону": Подоляк відповів, чому Кремль нервує через відсутність дзвінка Трампа

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським на саміті НАТО Дональд Трамп заявив, що ввечері зателефонує Володимиру Путіну. Однак згодом у Кремлі повідомили, що дзвінка не було. Відповідно, в Москві почали нервувати.

Однак це не єдина причина загострення ситуації серед російського політикуму. Про це 24 Каналу розповів радник Офісу Президента України Михайло Подоляк, наголосивши, що зараз США обрали "стратегію байдужості" до Росії.

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Кремль нервує через відсутність дзвінка Трампа

Радник Офісу Президента України зауважив, що в Росії розраховували на нейтральну позицію Білого дому, що давало б їй можливість продовжувати вести війну проти України.

Щодо дзвінка Путіну, на думку Подоляка, Трампу потрібно ще раз переусвідомити війну з Іраном. Її завершили, але починається все знову. Зокрема, Ормузька протока заблокована.

І ось таке байдуже ставлення до Росії – це те, що треба робити. Як впливати на Путіна? Санкціями, збільшенням війни на території Росії і спеціальною інформаційно-дипломатичною роботою. Байдужість до телефонної розмови з Путіним викликає панічні настрої і в Путіна, і в його оточення. Вони сидять біля телефону і чекають,

– наголосив він.

Подоляк сказав, чому у Кремлі нервують: дивіться відео

Нагадаймо, що після зустрічі Трампа та Зеленського справді можна говорити про покращення відносин між лідерами. Однак поки що незрозуміло точно, як саме Вашингтон планує домогтися завершення війни від Росії.