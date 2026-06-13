Смерть пастора і тріснута труна: Reuters розкрило можливе джерело спалаху Еболи в Конго

Спалах лихоманки в Конго міг розпочатися через похорон пастора, який, імовірно, був інфікований вірусом. Під час перевезення його тіла до місця поховання труна тріснула, що могли призвести до поширення інфекції.

Про це свідчать попередні результати епідеміологічного розслідування агентства Reuters.

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Чомувиник спалах Еболи?

У рамках розслідування журналісти поспілкувалися з медиками, учасниками епідеміологічного розслідування, місцевими чиновниками та родичами померлих, а також ознайомилися з медичними й урядовими документами.

Наразі в країні триває спалах рідкісного штаму Еболи Бундібуджо, який має високий рівень смертності. За офіційними даними, захворювання наразі забрало понад 120 життів, а кількість заражених перевищила 600 осіб.

Водночас місцева влада припускає, що реальні масштаби епідемії можуть бути значно більшими. У травні Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

За даними Reuters, одним із перших поширювачів вірусу міг стати 44-річний пастор Палуку Макунді Деніс із міста Монгбвалу на північному сході Конго. Втім, джерелом зараження могло бути не його життя, а поховання.

Він помер на початку лютого в лікарні міста Буніа, ще до офіційної фіксації спалаху Еболи в регіоні. Через це тестування на вірус не проводили. За словами медиків, попередньою причиною смерті вважали перитоніт.

Згідно з оприлюдненою інформацією, професор інфекційних захворювань Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Девід Хейманн пояснив, що перитоніт може бути одним із проявів тяжкої форми Еболи.

Але без лабораторного тестування встановити точну причину смерті пастора. Вранці 4 лютого родичі забрали тіло Макунді з моргу в Буніа, щоб поховати його в рідному Монгбвалу. Труну завантажили в старий позашляховик.

Після цього вони поїхали ґрунтовим шляхом. Автомобіль, переповнений людьми, понад 3 години рухався розбитою дорогою під час спеки. Через вибоїни та нерівності машину постійно підкидало, а дехто сидів просто на труні.

Поки позашляховик дісталася Монгбвалу, труна тріснула, зламавшись під вагою тих, хто на ній сидів,

– ідеться у статті.

Під час похорону тіло пастора довелося перекладати до нової труни після того, як попередня пошкодилася під час транспортування. За даними агентства, у процесі до нього контактували численні родичі та знайомі.

Це могло становити небезпеку у разі зараження Еболою, бо тіла померлих від цієї хвороби залишаються дуже заразними. Перед похованням також відбулися поминки, а на самій церемонії прощання було понад 80 осіб.

Епідеміологи розглядають ці події як один із можливих факторів поширення вірусу серед місцевої громади. Уже за кілька днів після похорону мешканці Монгбвалу почали повідомляти про симптоми хвороби.



Медичний працівник у Монгбвалу / AP, Moses Sawasawa

Протягом наступних двох тижнів у місті зафіксували майже 50 смертей, причому багато померлих мали ознаки Еболи, зокрема лихоманку, блювоту та кровотечі. Серед перших жертв були близькі родичі пастора.

Згодом кілька смертей у його родині потрапили до переліку випадків, які епідеміологи вирішили додатково дослідити в межах розслідування спалаху. За даними влади, лише у квітні та травні в місті померли 108 людей.

У багатьох випадках хвороба поширювалася всередині родин, а симптоми померлих відповідали характерним ознакам Еболи – лихоманці, блювоті, діареї і кровотечам. Ці випадки розглядають в межах розслідування походження.

Вказують, смерть пастора Макунді наразі є найранішим із відомих підозрілих випадків, пов'язаних з епідемією. Це може свідчити про те, що вірус поширювався в регіоні ще до його офіційного виявлення.

Станом на 9 червня Міністерство охорони здоров'я Конго підтвердило щонайменше 40 смертей від Еболи в Монгбвалу. Водночас гуманітарні організації попереджають, що реальні масштаби спалаху можуть бути більшими.

На тлі епідемії серед місцевих почали поширюватися чутки про нібито "прокляття", пов'язане з похованням. Через це дехто з недовірою поставиіч до медиків і чиновників, які прибули розслідувати спалах хвороби.

У деяких випадках це призводило до конфліктів із представниками системи охорони здоров'я. Також були напади на групи медиків, які збирали дані про поширення вірусу, зокрема невідомі підпалили ізоляційний намет

Частина місцевих шукала винних у спалаху не лише серед медиків. Зокрема, деякі мешканці покладали відповідальність за початок епідемії на родину пастора, якого розглядають як одного з можливих перших носіїв вірусу.

"Вони пошкодили труну мого сина та звинуватили мене у смертях, які сталися опісля. Але жертва це я, і осквернили домовину мого сина", – сказав журналістам зі слізьми на очах батько пастора Макунді, Паскаль Кібалі.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що на сході Демократичної Республіки Конго спалах поширюється швидше, ніж медики встигають відстежувати зараження. Хвороба розповсюдилася на три провінції, зокрема на Південне Ківу.