Кому государство оплачивает путевку в санаторий?
До конца года государственная поддержка на оздоровление в санаториях предусмотрена для ограниченной категории пенсионеров – тех, кто вернулся из плена. Именно они могут воспользоваться бесплатной путевкой, пишет 24 Канал со ссылкой на УНИАН.
Впрочем, ранее государственное финансирование санаторного лечения распространялось и на другие категории граждан, однако сейчас эта возможность сохранена только для бывших пленных.
Интересно! Изменения предусматривают, что пострадавшие лица могут по собственному желанию иметь одно сопровождающее лицо во время прохождения санаторно-курортного лечения в рамках государственной программы.
Как оформить бесплатную путевку?
У Зеньковской громаде объяснили: чтобы получить санаторное лечение за счет государства, пенсионеру нужно обратиться в Управление социальной защиты населения или в ближайший ЦПАУ.
Для оформления путевки необходимо предоставить пакет документов: заявление установленной формы, копии паспорта и ИНН, медицинскую справку с рекомендацией санаторно-курортного лечения от семейного врача, а также документ, подтверждающий пребывание в плену из-за вооруженной агрессии против Украины.
Какие еще есть льготы для пенсионеров?
В Украине пенсионеры могут пользоваться различными льготами. Среди них освобождение от уплаты земельного налога, бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатная парковка на платных стоянках.
Дополнительно определенные категории пенсионеров получают бесплатную коммунальные услуги и путевки в санатории, например, бывшие пленные.
Другие льготы включают скидки на автострахование, бесплатную юридическую помощь и доплаты по возрасту, что помогает улучшить финансовое состояние пожилых людей.