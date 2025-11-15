Кому государство оплачивает путевку в санаторий?

До конца года государственная поддержка на оздоровление в санаториях предусмотрена для ограниченной категории пенсионеров – тех, кто вернулся из плена. Именно они могут воспользоваться бесплатной путевкой, пишет 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Впрочем, ранее государственное финансирование санаторного лечения распространялось и на другие категории граждан, однако сейчас эта возможность сохранена только для бывших пленных.

Интересно! Изменения предусматривают, что пострадавшие лица могут по собственному желанию иметь одно сопровождающее лицо во время прохождения санаторно-курортного лечения в рамках государственной программы.

Как оформить бесплатную путевку?

У Зеньковской громаде объяснили: чтобы получить санаторное лечение за счет государства, пенсионеру нужно обратиться в Управление социальной защиты населения или в ближайший ЦПАУ.

Для оформления путевки необходимо предоставить пакет документов: заявление установленной формы, копии паспорта и ИНН, медицинскую справку с рекомендацией санаторно-курортного лечения от семейного врача, а также документ, подтверждающий пребывание в плену из-за вооруженной агрессии против Украины.

Какие еще есть льготы для пенсионеров?