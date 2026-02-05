Что будет с долларом, ценами на квартиры, продукты и топливо в феврале: главные прогнозы для украинцев

Традиционно февраль – месяц стабилизации на валютном рынке. Однако сложная зима 2026 года с вражескими обстрелами и сильными морозами может отложить этот процесс.

Украинцам стоит готовиться к росту цен на топливо и продукты в феврале. На рынке недвижимости же не прогнозируют резких изменений спроса, предложения и стоимости жилья.

24 Канал собрал прогнозы экспертов по изменению цен, которых можно ожидать в феврале.

Чего ждать от курса доллара в феврале

В феврале валютный рынок в Украине может стабилизироваться. Однако в значительной степени все будет зависеть от динамики пары евро-доллар, старта подготовки аграриев к весенней посевной и энергетической ситуаций. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Есть базовые тренды, которые указывают на то, что со второй половины февраля начинается улучшение баланса валютного рынка, потому что улучшается экспорт, аграрии возвращаются с валютой для того, чтобы готовиться к посевной. Однако мы видим, что сейчас у нас нестандартная зима, а соответственно сезон подготовки может сместиться у аграриев на март или более поздний срок. И тогда февраль может быть не тем стабилизационным месяцем, а стабилизация уже состоится в марте.

Эксперт отмечает, что при условии улучшения баланса рынок может перейти к умеренному укреплению гривны. Национальный банк, вероятно, и в дальнейшем будет удерживать курс доллара в текущем коридоре, применяя режим управляемой гибкости.

Среди факторов, которые давят на гривну, финансовый аналитик также выделяет:

высокий уровень импорта электроэнергии, оборудования, энергоносителей, топлива из-за ударов России и нехватки собственного производства;

усиление миграции населения на фоне энергокризиса.

Давление на гривну будет сохраняться. И главными факторами в дальнейшем будут, достаточно ли будет входного потока валюты, того самого экспорта, будут ли активны аграрии, удастся ли стабилизировать промышленность. Мы видим, как сейчас выбивают Днепропетровскую область, угольные шахты, которые являются частью энергетического баланса,

– говорит Андрей Шевчишин.

Также ситуация значительно зависит от курса евро-доллар на мировом рынке. В январе впервые с июня 2021 года евро пересек отметку 1,20 доллара, тогда как доллар упал до четырехлетнего минимума.

"Многое будет зависеть от динамики евро на мировом рынке, потому что она спровоцировала именно такие тенденции, когда евро превысило отметку 50 – 51 гривна. Если у нас сезонные тренды заработают более-менее стабильно, то, вероятнее всего, мы все же останемся около 51 по евро, а доллар будет немножко выше 43 гривны", – отметил эксперт.

Финансовый аналитик добавляет, что стоит учитывать прогнозы НБУ относительно международных резервов Украины: на конец 2026 года их ожидают на уровне 65 миллиардов долларов вместо 52,2, как прогнозировали ранее. Это означает, что финансирования будет достаточно даже при условии роста торгового дефицита.

Напомним, что Украина ожидает получить 90 миллиардов евро помощи от ЕС. Этих средств вместе с другой внешней помощью должно хватить для финансирования дефицита бюджета и сохранения достаточного уровня международных резервов в 2026 – 2028 годах.

Обратите внимание! На 4 февраля Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 43,19 гривны (+23 копейки против 3 февраля), а евро – 50,95 гривны (+5 копеек).

Рынок недвижимости в феврале

Вызванные вражескими ударами по критической инфраструктуре Украины коммунальные проблемы влияют на настроения потенциальных покупателей жилья.

Как рассказала в комментарии 24 Каналу эксперт в сфере недвижимости Елена Гайдамаха, проблемы с централизованным отоплением в Киеве из-за российских атак сделали стабильное теплоснабжение приоритетом покупателей в выборе жилья, поэтому даже автономность лифтов отошла на второй план.

По словам риелтора, рынок недвижимости в феврале в предыдущие годы оживился, однако сейчас трудно прогнозировать его динамику в связи с нестабильностью ситуации, вызванную обстрелами.

Елена Гайдамаха Риелтор, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Рынок движется, однако сейчас он замер. Спрос есть, но строительство не такое оживленное, как было раньше. Однако работают государственные программы, благодаря чему все же рынок движется. Речь идет о программах, направленные именно на покупку.

Эксперт отмечает, что сейчас существует спрос на дома площадью до 80 квадратных метров с печкой и желаемой удаленностью от Киева до 10 километров. Однако найти такое жилье фактически нереально, говорит Елена Гайдамаха, ведь в основном с подобными характеристиками имеются значительно большие дома.

По словам эксперта, в самом Киеве уменьшились объемы нового строительства, поэтому, вероятно, после завершения войны предложения жилья не будет хватать. Сейчас же люди менее склонны вкладывать деньги в строительство на этапе котлована.

Интересно! За более чем три года действия программы "еОселя" в Украине, государство выдало 23 151 кредит на жилье на общую сумму почти 40 миллиардов гривен (по состоянию на 28 января). Большинство использовали для покупки недвижимости на вторичном рынке.

Риелторка Ирина Луханина в комментарии 24 Каналу рассказала, что несмотря на отсутствие резких движений в январе рынок недвижимости не остановился, а покупатели подходили к покупке жилья с меньшей поспешностью. При выборе на вторичном рынке обращали внимание не только на саму квартиру, но и на дом в целом, анализируя:

состояние коммуникаций;

организацию управления;

ответственность за обслуживание.

На первичном рынке ситуация несколько иная, ведь решение о покупке здесь преимущественно нацелено на будущее. Эксперт говорит, что в январе активность в этом сегменте была сдержанной из-за повышенной осторожности покупателей. Будущие владельцы больше проверяют документы и надежность застройщика, анализируют локацию, динамику строительства и реальные сроки ввода в эксплуатацию.

Ирина Луханина Риелтор, аналитик рынка В феврале первичный рынок будет оставаться живым, но без ажиотажа – с меньшим количеством сделок, зато с более осознанными решениями. Если говорить о ценах, то резких изменений в ближайшее время ожидать не стоит. Массовых скидок уже нет, но и оснований для стремительного роста цен также. Сделки происходят там, где стоимость соответствует реальному состоянию жилья и дома.

По словам риелтора, проблемы с электро и теплоснабжением в Киеве из-за обстрелов заметно повлияли на поведение покупателей в подходе к выбору жилья. Квартиры в домах, где вопросам резервного питания и состояния сетей не уделяют внимания, продаются дольше и сложнее.

По мнению Ирины Луханиной, в феврале такой подход покупателей к анализу коммунальных рисков закрепится.

Что будет с ценами на топливо

В комментарии 24 Каналу эксперт по энергетике Геннадий Рябцев рассказал, что ситуация на рынке топлива в Украине является сложной, ведь зависит не только от импорта, но и от внутренних факторов, которые делают возможным необоснованное повышение цен для потребителей.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Цены будут расти, потому что существуют как объективные, так и субъективные причины для этого. К объективным факторам следует отнести рост с 1 января акцизного налога, удешевление гривны и рост стоимости нефтепродуктов на границе из-за повышения нефтяных котировок. Но субъективно трейдеры могут поднять цены гораздо выше, чем это обусловлено объективными факторами. Потому что сейчас нет каких-то для них сдерживающих факторов, которые бы им не позволяли поднимать цены так, как они считают нужным.

По словам эксперта, роль "ценового якоря" для украинского рынка топлива ранее выполняла финансово-промышленная группа "Приват". Она прекратила выполнять эту функцию после национализации Укрнафты и Укртатнафты в 2022 году, потеряв контроль над добычей и переработкой сырья.

Геннадий Рябцев говорит, что сейчас государственная Укрнафта не может сдерживать цены на рынке, поскольку владеет значительно меньшим количеством автозаправочных станций, чем когда-то группа "Приват". В то же время меньшие компании также не способны стать противовесом крупным игрокам на рынке из-за ограничений в ресурсах, возможностях и влиянии на органы государственной власти.

Заметим! До полномасштабной войны сеть под контролем группы "Приват" насчитывала более полутора тысяч автозаправочных комплексов. Сейчас к сети Укрнафты входят 662 АЗК, работающих почти во всех областях Украины.

Цены, по которым предлагают нефтепродукты крупные компании, завышены, причем существенно. Сейчас чуть меньше, но в начале года примерно от 6 до 8 гривен на литре горючего было завышение, необоснованное ничем. Если раньше можно было проследить зависимость между ценой и качеством, потому что на рынке были топлива разных производителей и качества. Сейчас же абсолютное большинство завозится из-за границы, и вряд ли можно обосновать разницу в 8 гривен между топливом, выпущенным на заводах Orlen в Польше или Литве,

– говорит Геннадий Рябцев.

В январе в Министерстве энергетики сообщали, что цены на рынке топлива зависят от комплекса факторов, в частности мировых цен и налоговой политики. Тогда как логистика не создает оснований для дефицита или колебаний цен благодаря диверсификации путей поставки.

По мнению эксперта Геннадия Рябцева, ситуация с высокими ценами на рынке в Украине создает дополнительные инфляционные риски и усиливает давление на экономику. По сравнению с годами до полномасштабной войны потребители имеют меньше возможностей покупать топливо.

По данным эксперта, ранее на среднюю заработную плату можно было приобрести около 260 – 270 литров бензина, тогда как сейчас этот объем сократился до 160 – 170 литров.

Геннадий Рябцев добавляет, что потребители могли бы влиять на ситуацию на рынке, если бы объединялись в ассоциации. Тогда крупные компании учитывали бы их мнение.

Поскольку потребители неорганизованные, то конечно, что их желания или финансовые возможности никого не волнуют. Государство вместо того, чтобы обращать внимание на это и поддерживать потребителей, поддерживает крупные компании, потому что они платят налоги, их достаточно легко контролировать путем каких-то кулуарных договоренностей. Но это, на мой взгляд, неправильно,

– заключает Геннадий Рябцев.

С точки зрения эксперта, на рынке топлива в Украине имеются признаки нецивилизованной конкуренции, на которые может указывать установление компаниями одинакового уровня цен на нефтепродукты и их одновременное изменение, однако это не привлекает внимания Антимонопольного комитета.

Как рассказал Геннадий Рябцев, ситуация со сжиженным нефтяным газом, которым заправляют автомобили, еще сложнее, чем с бензином или дизелем. Здесь действует сезонный фактор: зимой сжиженный газ используют как котельное топливо в странах-поставщиках, поэтому для украинского рынка этого ресурса становится меньше и конкуренция усиливается. Поэтому стоимость пропан-бутана обычно растет быстрее, чем у других видов нефтепродуктов, резюмирует эксперт.

Как будут меняться цены на продукты

Как рассказал в комментарии 24 Каналу аналитик УКАБ Максим Гопка, в феврале в Украине можно ожидать повышения цен на продукты питания в пределах 3 – 5%. Отключение света и сильные морозы заставляют производителей использовать альтернативные источники энергии, что прямо влияет на себестоимость товаров и цены для потребителей.

Подорожание импортных продуктов возможно из-за роста курса доллара и евро в январе. Также влияние имеет сезонный фактор.

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Цены на овощи и фрукты в феврале вырастут из-за сезонного подорожания. Запасы овощей высокого качества постепенно заканчиваются, что ведет к умеренному повышению цен. Молочные продукты также подорожают из-за необходимости использования дополнительных источников энергии для хранения и производства.

По словам аналитика, закупочные цены на мясо в январе снижались. Речь идет о свинине живым весом, средняя цена которой сейчас составляет 62,23 гривны за килограмм.

На динамику цен влияет комплекс факторов, среди которых – осложнения производственных процессов из-за нестабильного электроснабжения и традиционное сезонное ослабление спроса на мясную продукцию. В отдельных регионах Украины фиксируют случаи распространения африканской чумы свиней.

Тенденцию к снижению демонстрируют также цены на свинину в супермаркетах:

средняя цена на ошеек – 309 гривен за килограмм (+22% роста за год);

– 309 гривен за килограмм (+22% роста за год); средняя цена на свиную лопатку – 223 гривны за килограмм: за месяц снизилась на 3%, но за год выросла на 22%;

– 223 гривны за килограмм: за месяц снизилась на 3%, но за год выросла на 22%; средняя цена на грудинку составляет 213 гривен за килограмм: снижение за месяц на 5%, а рост за год – 20%.

Ключевым фактором, который будет влиять на рост цен в феврале, остается ситуация в энергетике. Хранение овощей и обеспечение работы животноводческих комплексов с помощью генераторов повышает себестоимость продукции. Также значительными являются логистические расходы из-за подорожания топлива, заключает аналитик Максим Гопка.