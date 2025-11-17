Как Евросоюз может предоставить финансировать Украину?

Однако также возможно комбинирование этих подходов, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также "Это самый высокий приоритет": Мерц рассказал как добивается "репараций" для Украины

Лидеры ЕС в прошлом месяце согласились удовлетворить "неотложные финансовые потребности" Украины на следующие два года. Но не поддержали план использования замороженных российских активов для финансирования крупного кредита Киеву из-за позиции Бельгии.

Лидеры всех стран ЕС, за исключением Венгрии, попросили Еврокомиссию представить варианты финансовой поддержки Украины,

– говорится в материале.

В частности в ЕС определили три основных варианта:

поддержка в форме грантов от государств-членов; кредит с ограниченным регрессом, профинансирован Союзом через заимствования на финансовых рынках; или кредит с ограниченным регрессом, связанный с денежными остатками замороженных активов.

Фон дер Ляйен отметила, что "три варианта не являются взаимоисключающими. Их можно сочетать или реализовывать последовательно".

Учитывая срочность ситуации, разную сложность вариантов и необходимость начать выплаты до второго квартала 2026 года, любой выбранный вариант может быть разработан как переходный и ограниченный во времени", – говорится в документе, который видели в Reuters.

Например, в документе идет речь о том, что вариант безвозвратной поддержки за счет государств-членов и вариант заимствований ЕС на финансовых рынках "могут служить переходными решениями" до принятия нового долгосрочного бюджета блока, который вступит в силу в 2028 году и мог бы обеспечить гарантии для кредитов, финансируемых ЕС. В документе оценивается, что остаточная потребность Украины на 2026 – 2027 годы составляет 135,7 миллиардов евро. Предложение Комиссии использовать замороженные российские активы позволило бы предоставить кредит в размере 140 миллиардов евро, что покрывает потребности Киева.

Если будет выбран вариант грантов, Украине понадобится по меньшей мере 90 миллиардов евро в течение следующих двух лет от стран-членов. В письме фон дер Ляйен отметила столицам ЕС, что необходимо быстрое решение.

Ключевым сейчас будет быстро достичь четкой договоренности относительно того, как обеспечить необходимое финансирование для Украины, чтобы он был принят на следующей встрече Европейского совета в декабре,

– отметила она.

Из общих потребностей в 135,7 миллиарда евро на два года Украине потребуется 83,4 миллиарда евро только на нужды обороны и 52,3 миллиарда евро на другие расходы, согласно документу. Потребности будут большими в 2026 году – 71,7 миллиарда евро, и меньшими в 2027-м – 64 миллиардов евро.

Обратите внимание! Письмо фон дер Ляйен получило смешанную реакцию в Брюсселе. Один европейский дипломат сказал, что это шаг вперед после двух шагов назад. Второй дипломат заявил, что "мы считаем положительным, что Комиссия настойчиво подчеркивает ощущение срочности", но кредит за счет замороженных российских активов является "единственным разумным" вариантом.

Издание "Европейская правда" пишет, что если проект "репарационных займов" не удастся реализовать, Евросоюз рассматривает возможность предоставления Киеву безвозвратных грантов на двусторонней основе государствами ЕС на сумму 45 миллиардов евро ежегодно или от 90 миллиардов за период 2026 – 27 лет.

Наиболее прямым способом предоставления необходимой финансовой поддержки было бы то, чтобы государства-члены предоставляли добровольные двусторонние взносы, то есть гранты, Евросоюза на основании соглашений о взносах, которые должны быть утверждены государствами-членами в соответствии с их национальными процедурами,

– говорится в в тексте.

Затем ЕС предоставлял бы Украине безвозвратную поддержку этими средствами. В частности подобный вариант не предусматривает новых общих обязательств и не требует дополнительных гарантий или возмещений, но он сразу влияет на бюджеты государств-членов.

Чтобы ограничить краткосрочное фискальное влияние на национальные бюджеты, допускается, что взносы в соответствующий фонд ЕС могут быть поэтапными, начиная с 2026 года, с распределением нагрузки в соответствии с валовым национальным доходом.

Важно! Поддержка в частности основывается на предположении, что война закончится в 2026 году, а третьи страны помогут профинансировать остальные потребности.

Что еще известно о замороженных активах России?