Як Євросоюз може надали фінансувати Україну?

Однак також можливе комбінування цих підходів, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також "Це найвищий пріоритет": Мерц розповів як добивається "репарацій" для України

Лідери ЄС минулого місяця погодилися задовольнити "нагальні фінансові потреби" України на наступні два роки. Але не підтримали план використання заморожених російських активів для фінансування великого кредиту Києву через позицію Бельгії.

Лідери всіх країн ЄС, за винятком Угорщини, попросили Єврокомісію представити варіанти фінансової підтримки України,

– йдеться у матеріалі.

Зокрема в ЄС визначили три основні варіанти:

підтримка у формі грантів від держав-членів; кредит з обмеженим регресом, профінансований Союзом через запозичення на фінансових ринках; або кредит з обмеженим регресом, пов’язаний із грошовими залишками заморожених активів.

Фон дер Ляєн зазначила, що "три варіанти не є взаємовиключними. Їх можна поєднувати або реалізовувати послідовно".

З огляду на терміновість ситуації, різну складність варіантів і необхідність почати виплати до другого кварталу 2026 року, будь-який обраний варіант може бути розроблений як перехідний і обмежений у часі», – йдеться в документі, який бачили у Reuters.

Наприклад, у документі йде мова про те, що варіант безповоротної підтримки за рахунок держав-членів та варіант запозичень ЄС на фінансових ринках "можуть слугувати перехідними рішеннями" до ухвалення нового довгострокового бюджету блоку, який набуде чинності у 2028 році й міг би забезпечити гарантії для кредитів, фінансованих ЄС. У документі оцінюється, що залишкова потреба України на 2026 – 2027 роки становить 135,7 мільярдів євро. Пропозиція Комісії використати заморожені російські активи дозволила б надати кредит у розмірі 140 мільярдів євро, що покриває потреби Києва.

Якщо буде обрано варіант грантів, Україні знадобиться щонайменше 90 мільярдів євро протягом наступних двох років від країн-членів. У листі фон дер Ляєн наголосила столицям ЄС, що необхідне швидке рішення.

Ключовим зараз буде швидко досягти чіткої домовленості щодо того, як забезпечити необхідне фінансування для України, щоб його було ухвалено на наступній зустрічі Європейської ради у грудні,

– зазначила вона.

Із загальних потреб у 135,7 мільярда євро на два роки Україні буде потрібно 83,4 мільярда євро лише на потреби оборони та 52,3 мільярда євро на інші витрати, згідно з документом. Потреби будуть більшими у 2026 році – 71,7 мільярда євро, і меншими у 2027-му – 64 мільярдів євро.

Зверніть увагу! Лист фон дер Ляєн отримав змішану реакцію у Брюсселі. Один європейський дипломат сказав, що це крок вперед після двох кроків назад. Другий дипломат заявив, що "ми вважаємо позитивним, що Комісія наполегливо підкреслює відчуття терміновості", але кредит за рахунок заморожених російських активів є "єдиним розумним" варіантом.

Видання "Європейська правда" пише, що якщо проєкт "репараційних позик"не вдасться реалізувати, Євросоюз розглядає можливість надання Києву безповоротних грантів на двосторонній основі державами ЄС на суму 45 мільярдів євро щороку або від 90 мільярдів за період 2026 – 27 років.

Найбільш прямим способом надання необхідної фінансової підтримки було б те, щоб держави-члени надавали добровільні двосторонні внески, тобто гранти, Євросоюзу на підставі угод про внески, які мають бути затверджені державами-членами відповідно до їхніх національних процедур,

– йдеться в у тексті.

Потім ЄС надавав би Україні безповоротну підтримку цими коштами. Зокрема подібний варіант не передбачає нових спільних зобов’язань і не потребує додаткових гарантій або відшкодувань, але він одразу впливає на бюджети держав-членів.

Щоб обмежити короткостроковий фіскальний вплив на національні бюджети, допускається, що внески до відповідного фонду ЄС можуть бути поетапними, починаючи з 2026 року, з розподілом навантаження відповідно до валового національного доходу.

Важливо! Підтримка зокрема ґрунтується на припущенні, що війна закінчиться у 2026 році, а треті країни допоможуть профінансувати решту потреб.

Що ще відомо щодо заморожених активів Росії?