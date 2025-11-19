Что изменилось в проекте "Генератор связи?"

Изменения произошли из-за отзывов, которые получил проект Генератор связи, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Понимаем риски и сложность работы вблизи линии фронта. Поэтому операторы добавили повышенный размер возмещения,

Он действует для запитки базовых станций, расположенных в 30-километровой зоне ведения боевых действий.

В частности ранее оплата была предусмотрена в размере 110 – 140 гривен за час работы генератора. Сейчас же предлагается оплачивать работу дизельного генератора по 172 гривен в час, а бензинового – 287 гривен в час.

Для прифронтовых территорий компенсация будет составлять 197 гривен в час для дизельных генераторов и 330 гривен в час – для бензиновых.

Отмечается, что генератор связи – это именно социальный проект, а не бизнес. И его главная цель – поддержать сохранение связи во время блэкаутов, а не заработать.

Вы не сдаете свой генератор в аренду, а заправляете и обслуживаете его,

Важно! Зато мобильные операторы возместят расходы на топливо и необходимое техническое обслуживание генератора.

Напомним, что в Минцифре создали проект "Генератор связи", для того, чтобы оказать поддержку для сохранения связи там, где это необходимо.

Проект является социальным и создан, чтобы во время отключений света украинцы оставались на связи – с родными, могли вызвать скорую и пользоваться критически важными сервисами,

Заметьте! Мощность генератора должна составлять не менее 7,2 киловатта.

