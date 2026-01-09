Какова ситуация в экономике России?

Об этом в комментарии 24 Канала рассказал член Совета НБУ, доктор экономических наук Василий Фурман.

По словам эксперта, еще в 2024 году экономика России росла около 4%, а уже в IV квартале 2025 года рост ВВП был около 0%. И падение происходило в течение всего прошлого года.

Если разобраться в структуре этого ВВП, то, если и есть рост в некоторых отраслях, то эти отрасли связаны с военно-промышленным комплексом. А гражданские отрасли не растут – у них наоборот минус,

– отметил Фурман.

Такое состояние стагнации в российской экономике связано со структурными ограничениями:

высокими военными расходами;

слабым частным сектором;

зависимостью от экспорта сырья;

и глобальными санкциями.

В итоге, как говорит экономист, стагнация в России создает ограниченные возможности для инвестиций, а страна, которая не инвестирует, не развивается.

Почему Россия теряет доходы?

Кроме того, доходы федерального бюджета России построены на поступлениях от продажи энергоресурсов – по разным оценкам, они составляют от 35% до 45%.

В то же время в бюджете заложена цена на продажу нефти около 59 долларов за баррель. А по факту, с учетом рыночных тенденций и санкций, Россия продает нефть с дисконтом по цене около 35 долларов.

К тому же наблюдается значительное уменьшение объемов торговли газом, в частности, продажи в Европу упали до уровня 1970-х годов.

Эту разницу Москве надо чем-то компенсировать. К этому времени они "проедали" средства Фонда национального благосостояния, но они почти закончились,

– констатировал экономист.

Также наблюдаются внутренние дисбалансы в России:

низкий уровень доверия к бизнесу;

значительный отток капитала;

и снижение производительности.

Как результат, стагнация создает долгосрочную неопределенность для российской экономики. Фурман уверен, что Россия не способна быстро обеспечить устойчивый экономический рост и все больше зависит от внешних экономических факторов.

Поэтому пока все красочные заявления Кремля остаются лишь заявлениями, ведь проблем в экономике очень много, и сложно представить, как Москва их будет решать после завершения войны.

На мою точку зрения, Россия с большой вероятностью может повторить путь Советского Союза, который развалился. И одной из причин был большой военно-промышленный комплекс и невозможность финансировать военные расходы. И второй путь, который у них есть – это путь Ирана. Это большое, богатое ресурсами государство, но в связи с санкциями оно не развивалось, оно низкотехнологичное. Вот у них таких два, но, в любом случае, негативные сценарии, в любом случае

– подытожил Фурман.

Что известно о проблемах в экономике России?