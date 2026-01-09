Яка ситуація в економіці Росії?
Про це в коментарі 24 Каналу розповів член Ради НБУ, доктор економічних наук Василь Фурман.
За словами експерта, ще у 2024 році економіка Росії зростала близько 4%, а вже у IV кварталі 2025 року зростання ВВП було близько 0%. І падіння відбувалося протягом усього минулого року.
Якщо розібратися у структурі цього ВВП, то, якщо і є зростання у деяких галузях, то ці галузі пов'язані з військово-промисловим комплексом. А цивільні галузі не зростають – у них навпаки мінус,
– зауважив Фурман.
Такий стан стагнації у російській економіці пов'язаний зі структурними обмеженнями:
- високими військовими витратами;
- слабким приватним сектором;
- залежністю від експорту сировини;
- та глобальними санкціями.
У підсумку, як говорить економіст, стагнація в Росії створює обмежені можливості для інвестицій, а країна, яка не інвестує, не розвивається.
Чому Росія втрачає доходи?
Окрім того, доходи федерального бюджету Росії побудовані на надходженнях від продажу енергоресурсів – за різника оцінками, вони складають від 35% до 45%.
Водночас у бюджеті закладена ціна на продаж нафти близько 59 доларів за барель. А по факту, з урахуванням ринкових тенденцій і санкцій, Росія продає нафту з дисконтом за ціною близько 35 доларів.
До того ж спостерігається значне зменшення обсягів торгівлі газом, зокрема, продажі до Європи впали до рівня 1970-х років.
Цю різницю Москві треба чимсь скомпенсовувати. До цього часу вони "проїдали" кошти Фонду національного добробуту, але вони майже закінчилися,
– констатував економіст.
Також спостерігають внутрішні дисбаланси в Росії:
- низький рівень довіри до бізнесу;
- значний відтік капіталу;
- та зниження продуктивності.
Як результат, стагнація створює довгострокову невизначеність для російської економіки. Фурман упевнений, що Росія не здатна швидко забезпечити сталий економічний зріст і дедалі більше залежить від зовнішніх економічних чинників.
Тож наразі усі барвисті заяви Кремля залишаються лише заявами, адже проблем в економіці дуже багато, і складно уявити, як Москва їх вирішуватиме після завершення війни.
На мою точку зору, Росія з великою імовірністю може повторити шлях Радянського Союзу, який розвалився. І однією з причин був великий військово-промисловий комплекс і неможливість фінансувати військові видатки. І другий шлях, який в них є – це шлях Ірану. Це велика, багата ресурсами держава, але в зв'язку із санкціями вона не розвивалася, вона низькотехнологічна. От у них таких два, але, в будь-якому випадку, негативні сценарії,
– підсумував Фурман.
Що відомо про проблеми в економіці Росії?
За інформацією Reuters, після введення нових санкцій з боку США надходження Росії від експорту нафти й газу у грудні 2025 року могли скоротитися майже наполовину – на 49% у річному вимірі.
Паралельно різко сповільнилися темпи зростання російського військово-промислового комплексу: якщо торік вони становили близько 5%, то нині впали до 0,3%. Це вже відчутно б’є по фінансових результатах підприємств і рівню зарплат.
Раніше російська економіка певний час трималася завдяки сприятливим факторам – високим світовим цінам на сировину та стимулюванню через масштабні бюджетні витрати. Однак більшість цих чинників зникли, і саме тому нинішній стан економіки Росії є найгіршим від початку повномасштабної війни, вважає економіст Німецького інституту міжнародних і безпекових справ Яніс Клюге.