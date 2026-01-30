Экспортирует ли Украина электроэнергию в 2026 году?

Однако это лишь элемент враждебной ИПСО, о чем сообщили в Укрэнерго.

Читайте также Супермаркеты в одном из районов Киева работают круглосуточно: адреса "Сильпо" и других сетей

Большинство таких сообщений имеют одинаковые тезисы и "доказательства". В частности цель такой информационной кампании в соцсетях – посеять недоверие и злость в обществе.

Начиная еще с октября 2025 года, россияне возобновили регулярные массированные атаки на объекты украинской энергетики. В результате ударов в энергосистеме возник дефицит мощности.

Важно! Поэтому экспорт электроэнергии из Украины не осуществляется вовсе, а все украинские электростанции работают исключительно для обеспечения потребностей внутреннего потребления.

Любой человек может лично проверить отсутствие экспорта электроэнергии из Украины на официальных страницах международных организаций и платформ:

соответствующей странице ENTSO-E, где отображаются именно коммерческие обмены электроэнергией; на европейской аукционной платформе JAO на Аукционной платформе НЭК "Укрэнерго".

Пожалуйста, проверяйте информацию только на официальных страницах,

– обратились к украинцам.

Отмечается, что данные из раздела ENTSO-E о физических перетоках электроэнергии ошибочно или целенаправленно выдают за "доказательства" экспорта света в другие страны. Но они не свидетельствуют о наличии экспорта.

Дело в том, что украинская энергосистема является частью общеевропейской. Что это значит? Когда энергосистемы соединены между собой, то между ними существуют технические перетоки. Это естественное явление, которое обусловлено законами физики. Обычно эти перетоки незначительны, но всегда окончательный баланс близок к нулю. То есть сколько уходит за границу – столько впоследствии и возвращается.

Обратите внимание! По территории Украины осуществляется транзит электроэнергии из одного государства в другое, что тоже отображается как физический переток.

Напомним, что в декабре Центр противодействия дезинформации сообщил, что российские и замаскированные под украинские ресурсы распространяют утверждение, что Украина "продает электричество в Евросоюз, пока ее граждане сидят без света".

На самом деле единственная причина отключений света - террористические удары россиян по энергетической инфраструктуре,

– отметили в сообщении.

Заметьте! Вся доступная генерация в стране сейчас направляется исключительно на покрытие внутреннего потребления.

Что еще известно о ситуации в энергетике?