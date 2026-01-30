Чи експортує Україна електроенергію у 2026 році?

Однак це лише елемент ворожої ІПСО, про що повідомили в Укренерго.

Більшість таких дописів мають однакові тези та "докази". Зокрема мета такої інформаційної кампанії у соцмережах – посіяти недовіру та злість у суспільстві.

Починаючи ще з жовтня 2025 року, росіяни відновили регулярні масовані атаки на обʼєкти української енергетики. Внаслідок ударів в енергосистемі виник дефіцит потужності.

Важливо! Тому експорт електроенергії з України не здійснюється зовсім, а всі українські електростанції працюють виключно для забезпечення потреб внутрішнього споживання.

Будь-яка людина може особисто перевірити відсутність експорту електроенергії з України на офіційних сторінках міжнародних організацій та платформ:

відповідній сторінці ENTSO-E, де відображаються саме комерційні обміни електроенергією; на європейській аукціонній платформі JAO на Аукціонній платформі НЕК "Укренерго".

Будь ласка, перевіряйте інформацію лише на офіційних сторінках,

– звернулися до українців.

Наголошується, що дані з розділу ENTSO-E про фізичні перетоки електроенергії помилково або цілеспрямовано видають за "докази" експорту світла до інших країн. Але вони не свідчать про наявність експорту.

Річ у тім, що українська енергосистема є частиною загальноєвропейської. Що це означає? Коли енергосистеми з'єднані між собою, то між ними існують технічні перетоки. Це природне явище, яке обумовлене законами фізики. Зазвичай ці перетоки незначні, але завжди остаточний баланс близький до нуля. Тобто скільки йде за кордон – стільки згодом і повертається.

Зверніть увагу! Територією України здійснюється транзит електроенергії з однієї держави в іншу, що теж відображається як фізичний перетік.

Нагадаємо, що у грудні Центр протидії дезінформації повідомив, що російські та замасковані під українські ресурси поширюють твердження, що Україна "продає електрику в Євросоюз, поки її громадяни сидять без світла".

Насправді єдина причина відключень світла — терористичні удари росіян по енергетичній інфраструктурі,

– наголосили у повідомленні.

Зауважте! Вся доступна генерація в країні зараз спрямовується виключно на покриття внутрішнього споживання.

Що ще відомо про ситуацію в енергетиці?