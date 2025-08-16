Кто может получить квартиру?
У участников боевых действий есть возможность стать в очередь на квартиру по месту жительства или по месту работы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.
Однако только потребности в жилье недостаточно, чтобы стать в очередь на жилье. Квартиру могут предоставить:
- участникам боевых действий с инвалидностью вследствие войны I и II группы, в частности участникам АТО/ООС;
- людям с инвалидностью, которые являются участниками Революции Достоинства;
- участникам боевых действий на территории других государств, получившим инвалидность;
- вынужденным переселенцам, которые являются участниками боевых действий или лицами с инвалидностью вследствие войны III группы.
Важно! Кроме того, на квартиру могут претендовать члены семей погибших и пропавших без вести военных в результате войны или Революции Достоинства, а также погибших защитников и защитниц Украины.
Как стать в очередь на квартиру?
Бесплатно предоставить жилье УБД может предоставить местная власть или предприятие, где он работает, если имеет жилой фонд. Соответствующее решение принимают при наличии свободных квартир.
Чтобы стать в очередь на получение квартиры, ветеран может обратиться с заявлением:
- в исполнительный комитет местного совета;
- в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- в администрацию предприятия, где работает УБД.
Все члены семьи ветерана должны подписать заявление о постановке на квартирный учет. К нему прилагаются:
- справка о составе семьи и регистрации места жительства УБД;
- копия удостоверения участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;
- копия паспорта и идентификационного кода.
Также могут понадобиться справки о том, находятся ли члены семьи ветерана на воинском учете.
Стоит знать! Рассмотрев заявление УБД, местные власти или предприятие должны предоставить ветерану справку о постановке его на квартирный учет или отказ в предоставлении жилья.