Кто может получить квартиру?

У участников боевых действий есть возможность стать в очередь на квартиру по месту жительства или по месту работы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

Однако только потребности в жилье недостаточно, чтобы стать в очередь на жилье. Квартиру могут предоставить:

участникам боевых действий с инвалидностью вследствие войны I и II группы, в частности участникам АТО/ООС;

людям с инвалидностью, которые являются участниками Революции Достоинства;

участникам боевых действий на территории других государств, получившим инвалидность;

вынужденным переселенцам, которые являются участниками боевых действий или лицами с инвалидностью вследствие войны III группы.

Важно! Кроме того, на квартиру могут претендовать члены семей погибших и пропавших без вести военных в результате войны или Революции Достоинства, а также погибших защитников и защитниц Украины.

Как стать в очередь на квартиру?

Бесплатно предоставить жилье УБД может предоставить местная власть или предприятие, где он работает, если имеет жилой фонд. Соответствующее решение принимают при наличии свободных квартир.

Чтобы стать в очередь на получение квартиры, ветеран может обратиться с заявлением:

в исполнительный комитет местного совета;

в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

в администрацию предприятия, где работает УБД.

Все члены семьи ветерана должны подписать заявление о постановке на квартирный учет. К нему прилагаются:

справка о составе семьи и регистрации места жительства УБД;

копия удостоверения участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;

копия паспорта и идентификационного кода.

Также могут понадобиться справки о том, находятся ли члены семьи ветерана на воинском учете.

Стоит знать! Рассмотрев заявление УБД, местные власти или предприятие должны предоставить ветерану справку о постановке его на квартирный учет или отказ в предоставлении жилья.