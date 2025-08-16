Хто може отримати квартиру?

В учасників бойових дій є можливість стати в чергу на квартиру за місцем проживання або за місцем роботи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

Однак лише потреби у житлі недостатньо, щоб стати у чергу на житло. Квартиру можуть надати:

учасникам бойових дій з інвалідністю внаслідок війни I та II групи, зокрема учасникам АТО/ООС;

людям з інвалідністю, які є учасниками Революції Гідності;

учасникам бойових дій на території інших держав, що отримали інвалідність;

вимушеним переселенцям, які є учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи.

Важливо! Окрім того, на квартиру можуть претендувати члени родин загиблих та зниклих безвісти військових внаслідок війни чи Революції Гідності, а також загиблих захисників і захисниць України.

Як стати в чергу на квартиру?

Безоплатно надати житло УБД може надати місцева влада або ж підприємство, де він працює, якщо має житловий фонд. Відповідне рішення ухвалюють за наявності вільних квартир.

Щоб стати в чергу на отримання квартири, ветеран може звернутися із заявою:

до виконавчого комітету місцевої ради;

до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

до адміністрації підприємства, де працює УБД.

Усі члени родини ветерана мають підписати заяву про постановку на квартирний облік. До неї додаються:

довідка про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання УБД;

копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

копія паспорта та ідентифікаційного коду.

Також можуть знадобитися довідки про те, чи перебувають члени родини ветерана на військовому обліку.

Варто знати! Розглянувши заяву УБД, місцева влада чи підприємство повинні надати ветерану довідку про взяття його на квартирний облік чи відмову в наданні житла.