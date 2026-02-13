Каковы результаты "Рамштайн"?

О том, как прошла встреча министров обороны, говорится в сообщении Михаила Федорова.

Так, министр отчитался о результатах "Рамштайна". Вместе с партнерами обсуждали оборонные вопросы Украины, в частности ПВО и поддержку для дронов.

Партнеры подтвердили один из крупнейших бюджетов на поддержку Украины – 38 миллиардов долларов на 2026 год,

– отметил Федоров.

А один из важнейших аспектов, которые обсудили по поручению президента Зеленского, – срочная поставка ракет для Patriot. Ряд европейских стран предоставят эти ракеты ПВО со своих складов. Среди направлений поддержки:

6 миллиардов долларов – в конкретных пакетах помощи;

2,5 миллиарда долларов – на украинские дроны;

более 500 миллионов долларов – на PURL (инициатива по быстрой поставке критически необходимого американского вооружения в Украину);

2 миллиарда долларов – на ПВО;

средства на артиллерийские боеприпасы, подготовку, морские способности и другие направления.

Министр обороны добавил, что Украина ожидает на скорейшие поставки помощи.

Сегодня на заседании мы впервые представили партнерам наши оборонные цели на год, согласованные Президентом Украины и нашими военными. Мы пришли с четким планом и конкретными решениями, которые планируем реализовать вместе с нашими партнерами,

– добавил Федоров.

Среди партнеров, с которыми согласовали поддержку – Великобритания, Германия, Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Швеция, Дания, Испания, Канада, Исландия, Литва, Латвия, Эстония, Австралия, Португалия, Турция, Словения. В целом 17 стран.

Что известно о работе Федорова, как министра обороны?

Недавно министр инициировал проверку Starlink на фронте. Как оказалось, российские военные тоже пользовались сетью, что создавало благоприятные условия для штурмов со стороны врага.

Вопрос решают, Starlink проверяют и при необходимости отключают от россиян.

Наша команда вместе с партнерами оперативно отрабатывает все кейсы. Спасибо военным и командирам, которые оперативно верифицировали свои терминалы. Непрерывность и стабильность связи для фронта критически важна,

– отметил министр.

Советник Федорова – Сергей "Флеш" Бескрестнов – подтвердил, что Украина нашла "триггерную точку" россиян.

У противника на фронтах даже не проблема, у противника катастрофа. Все управление войсками легло. На многих участках остановлены штурмовые действия,

– говорит "Флеш".

Так, одно из первых решений Федорова стало определяющим для фронта и украинских бойцов и существенно повлияло на ход событий в зоне боевых действий.

Что еще известно о международной помощи от партнеров?

Великобритания выделит полмиллиарда фунтов стерлингов на противовоздушную оборону Украины. В то же время Швеция готовит новый пакет военной помощи.

В частности Украину поддерживает и Финляндия. Страна предоставит 32-й пакет поддержки на 43 миллиона евро.