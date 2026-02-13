Якими є результати "Рамштайну"?

Про те, як минула зустріч міністрів оборони, йдеться в повідомленні Михайла Федорова.

Так, міністр прозвітував щодо результатів "Рамштайну". Разом з партнерами обговорювали оборонні питання України, зокрема ППО та підтримку для дронів.

Партнери підтвердили один із найбільших бюджетів на підтримку України – 38 мільярдів доларів на 2026 рік,

– зазначив Федоров.

А один із найважливіших аспектів, які обговорили за дорученням президента Зеленського, – термінова поставка ракет для Patriot. Низка європейських країн нададуть ці ракети ППО зі своїх складів. Серед напрямків підтримки:

6 мільярдів доларів – у конкретних пакетах допомоги;

2,5 мільярда доларів – на українські дрони;

понад 500 мільйонів доларів – на PURL (ініціатива зі швидкого постачання критично необхідного американського озброєння до України);

2 мільярди доларів – на ППО;

кошти на артилерійські боєприпаси, підготовку, морські спроможності й інші напрями.

Міністр оборони додав, що Україна очікує на якнайшвидші поставки допомоги.

Сьогодні на засіданні ми вперше представили партнерам наші оборонні цілі на рік, погоджені Президентом України й нашими військовими. Ми прийшли із чітким планом та конкретними рішеннями, які плануємо реалізувати разом з нашими партнерами,

– додав Федоров.

Серед партнерів, із якими погодили підтримку – Велика Британія, Німеччина, Норвегія, Нідерланди, Бельгія, Швеція, Данія, Іспанія, Канада, Ісландія, Литва, Латвія, Естонія, Австралія, Португалія, Туреччина, Словенія. Загалом 17 країн.

Що відомо про роботу Федорова, як міністра оборони?

Нещодавно міністр ініціював перевірку Starlink на фронті. Як виявилося, російські військові теж користувалися мережею, що створювало сприятливі умови для штурмів з боку ворога.

Питання розв'язують, Starlink перевіряють і за потреби відключають від росіян.

Наша команда разом із партнерами оперативно відпрацьовує всі кейси. Дякую військовим і командирам, які оперативно верифікували свої термінали. Безперервність і стабільність звʼязку для фронту критично важлива,

– зазначив міністр.

Радник Федорова – Сергій "Флеш" Бескрестнов – підтвердив, що Україна знайшла "тригерну точку" росіян.

У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії,

– каже "Флеш".

Так, одне з перших рішень Федорова стало визначальним для фронту та українських бійців і суттєво вплинуло на перебіг подій у зоні бойових дій.

Що ще відомо про міжнародну допомогу від партнерів?

Велика Британія виділить пів мільярда фунтів стерлінгів на протиповітряну оборону України. Водночас Швеція готує новий пакет військової допомоги.

Зокрема Україну підтримує і Фінляндія. Країна надасть 32-й пакет підтримки на 43 мільйони євро.